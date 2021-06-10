Министерство иностранных дел Украины постоянно обновляет карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.

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Греция

С 14 мая 2021 украинцы могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирус, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.



Условия въезда в Грецию для украинцев / Фото: UnSplash

Кипр

10 мая Кипр вышел из локдауна и ввел "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.

Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:

заполнить форму Cyprus Flight Pass

сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета

сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр

Турция

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 с 17 мая страна решила завершить локдаун. Уже с 15 мая власти Турции отменили требование ПЦР-тестов для авиапассажиров, которые летят из Украины. Однако с 1 июня вернули требование ПЦР-тестов для украинских туристов.

Для въезда в страну нужно:

за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции (ее напечатать или сохранить на смартфон для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, потому что на ее основе автоматически генерироваться HES-код)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Турцию

также туристы могут предоставить результаты экспресс-тестов на антиген, однако с момента взятия образца до пересечения границы должно пройти не более 48 часов

результаты тестирования могут не оказывать те, кто прошел полный курс вакцинации (с момента получения последней дозы должно пройти не менее 14 дней), и те, кто могут предоставить справку о том, что в последние полгода переболели коронавирусом.



Условия въезда в Турцию для украинцев / Фото: UnSplash

Египет

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Болгария

С 1 мая власти Болгарии позволила въезжать иностранным туристам. Для въезда нужно выполнить одно из трех условий:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

сертификат о вакцинации

документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда

Хорватия

Страна смягчила условия въезда, однако ПЦР-тест необходим, он должен быть сделан не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Пропуском также будет служить подтверждение о вакцинации.

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Франция

Правительство страны приняло решение открыть границы с 9 июня и начать принимать вакцинированных иностранных туристов. Для украинцев есть ограничения, даже для вакцинированных. Правительство распределило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. Украина попала в оранжевую, поэтому для въезда нужно отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до поездки, или тест на антиген, не позднее 48 часов.

Условия въезда во Францию / Фото: UnSplash Также по уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом. Черногория Страна отменила все ограничения для туристов. В частности, не нужно проходить тест на наличие COVID-19. Для въезда – достаточно иметь с собой загранпаспорт. Албания Таким же путем, как и Черногория, пошла эта страна. С 1 июня для посещения Албании не нужен ПЦР-тест, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся коронавируса.