Многие государства из-за коронавируса понесли убытки в туристической сфере. Именно поэтому в этом году они готовы пускать туристов с определенными требованиями. Какие страны доступны для украинцев – читайте дальше.

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Греция

В стране улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому власть ослабила ограничения. С 15 мая Греция открывает границы для туристов из Украины. Для въезда нужно:

сертификат о вакцинации (14 дней после второй дозы)

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа или отрицательный результат быстрого теста

Кроме того, украинцев и туристов из других стран, по прибытии могут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.



Условия въезда в Грецию / Фото: Getty Images

Кипр

10 мая Кипр вышел из локдауна и ввел "COVID-паспорта безопасности". Специальные правила разработали для людей, прибывающих из "зеленых, оранжевых, красных и серых" стран.

Проще всего попасть туристам из "зеленых" стран, но Украина сейчас в "красном" списке. Поэтому для въезда необходимо:

заполнить форму Cyprus Flight Pass

сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета

сдать ПЦР-тест по прибытии на Кипр



Условия въезда на Кипр / Фото: Getty Images

Кроме того, Кипр облегчит условия въезда для вакцинированных туристов. Курортная страна не будет требовать от них самоизолироваться после приезда или делать тест на коронавирус.

Турция

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 с 17 мая страна решила завершить локдаун. Уже с 15 мая власти Турции отменяют требование ПЦР-тестов для авиапассажиров, которые летят из Украины.

По данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, перед въездом, за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции.

Заполненную форму распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, поскольку на ее основе будет автоматически генерироваться HES-код.



Условия въезда в Турцию / Фото: Getty Images

Болгария

С 1 мая власти Болгарии позволили въезжать иностранным туристам. Для въезда нужно выполнить одно из трех условий:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

сертификат о вакцинации

документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда

Черногория

Страна отменила все ограничения для туристов. В частности, не нужно проходить тест на наличие COVID-19. Для въезда – достаточно иметь с собой загранпаспорт.

Подробнее здесь Можно и без ПЦР-теста: Черногория отменила все ограничения для украинских туристов

Египет

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Какие еще страны будут пускать украинских туристов?

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что уже летом украинцы смогут посещать страну, если не будет еще одной волны коронавируса.

С 1 июля путешественники, в частности с Украины, могут отправляться на остров Пхукет – Таиланд. Сейчас все путешественники, прибывающие в Таиланд, должны получить сертификат на въезд и пройти обязательный карантин за свой счет в одном из отелей, которые определило государство.

Больше об открытых странах и условиях въезда для украинцев – читайте на сайте консульской службы МИД Украины.