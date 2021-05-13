Чимало держав через коронавірус зазнали збитків у туристичній сфері. Саме тому цьогоріч вони готові пускати туристів з певними вимогами. Тож, які країни доступні для українців – читайте далі.

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Греція

В країні покращилася ситуація з коронавірусом, тому влада послабила обмеження. З 14 травня Греція відкриває кордони для туристів з України. Для в'їзду потрібно:

сертифікат про вакцинацію (14 днів після другої дози)

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години або негативний результат швидкого тесту

Крім того, українців та туристів з інших країн, після прибуття можуть вибірково тестувати на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи тій країні.



Умови в'їзду до Греції / Фото: Getty Images

Кіпр

10 травня Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.

Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:

заповнити форму Cyprus Flight Pass

здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту

здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр



Умови в'їзду на Кіпр / Фото: Getty Images

Крім того, Кіпр полегшить умови в'їзду для вакцинованих туристів. Курортна країна не вимагатиме від них самоізолюватися після приїзду чи робити тест на коронавірус.

Туреччина

На тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 з 17 травня країна вирішила завершити локдаун. Вже з 15 травня влада Туреччини скасовує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів, які летять з України.

За даними сайту Tripadvisor.mfa.gov.ua, перед в'їздом, за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини.

Заповнену форму видрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, оскільки на її основі автоматично генеруватиметься HES-код.



Умови в'їзду до Туреччини / Фото: Getty Images

Болгарія

З 1 травня влада Болгарії дозволила в'їжджати іноземним туристам. Для в'їзду потрібно виконати одну з трьох умов:

пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

сертифікат про вакцинацію

документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в'їзду

Чорногорія

Країна скасувала всі обмеження для туристів. Зокрема не потрібно проходити тест на наявність COVID-19. Для в'їзду – достатньо мати з собою закордонний паспорт.

Детальніше тут Можна і без ПЛР-тесту: Чорногорія скасувала всі обмеження для українських туристів

Єгипет

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Які ще країни впускатимуть українських туристів?

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що вже влітку українці зможуть відвідувати країну, якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу.

Гітанас Науседа повідомив, що вже влітку українці зможуть відвідувати країну, якщо не буде ще однієї хвилі коронавірусу. З 1 липня мандрівники, зокрема з України, можуть вирушати на острів Пхукет – Таїланд. Наразі всі мандрівники, які прибувають у Таїланд, мають отримати сертифікат на в'їзд і пройти обов'язковий карантин своїм коштом в одному з готелів, які визначила держава.

Більше про відкриті країни та умови в'їзду для українців – читайте на сайті консульської служби МЗС України.