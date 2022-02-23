Европейские туристы массово отправляются в путешествия: с чем это связано

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала отчет о количестве авиаперевозок в Европе. Согласно ему, количество авиапутешественников резко растет.

Новые данные IATA свидетельствуют о том, что рост возобновления поездок происходит на фоне отмены ограничений, введенных в связи с COVID-19.

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В Европе наблюдают всплеск поездок после снятия ограничений

Так, в отчете, опубликованном 17 февраля, IATA объявила о резком увеличении количества международных билетов, проданных за последние недели, по сравнению с продажами 2019 года. По словам представителей организации, это "быстрейший рост после начала COVID-кризиса".

Согласно данным, за период с 8 февраля количество проданных билетов составило 49% по сравнению с аналогичным периодом допандемического 2019 года. В то же время, примерно 25 января количество проданных билетов составило 38% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В организации утверждают, что такое увеличение количества бронирований связано со смягчением правил въезда разными странами мира.

Все больше стран открываются для туристов

Исследование IATA также показало, что все большее число стран мира позволяют въезд вакцинированным путешественникам – 18 основных рынков открыты для них без требований карантина или тестов. Им нужно только предъявить сертификат о вакцинации.

Еще другие 28 стран готовы принимать вакцинированных без карантина. А остальных 37 направлений открыты для путешественников при разных условиях, 18 стран совсем не имеют ограничений, тогда как некоторые требуют тесты или прохождения карантина, или оба условия.

Генеральный директор IATA Вилли Уош заявил, что вакцинированные могут путешествовать гораздо проще, чем несколько недель назад, и это дает путешественникам большую уверенность в покупке билетов.

И это хорошая новость! Теперь нужно еще больше ускорить снятие ограничений на поездки. Несмотря на то, что последний прогресс поражает, мир остается далеким от уровня открытости 2019 года. 13 из 50 крупнейших туристических рынков до сих пор не обеспечивают легкий доступ для всех вакцинированных путешественников.

– подчеркнул он.

Речь идет о таких странах как Китай, Япония, Россия, Индонезия и Италия.

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При этом IATA продолжает призывать отменить все ограничения на поездки для полностью вакцинированных и ослабить некоторые из условий для невакцинированных.

По его словам, ограничения на поездки должны исчезнуть, поскольку путешественники больше не несут большого риска.

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