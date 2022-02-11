В этом решил помочь влиятельный туристический ресурс European Best Destinations. Он назвал лучшие направления для путешествий по Европе в 2022 году.
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Названы лучшие направления для путешествий по Европе в 2022-м
Список был составлен на основе результатов опроса, проведенного среди более полумиллиона путешественников из 182 стран.
Из более чем 400 направлений откройте для себя 20 с наибольшим количеством голосов, получивших звание "Лучшие европейские направления 2022 года",
– говорится в сообщении.
Согласно результатам, возглавила рейтинг столица Словении – Любляна.
По словам экспертов портала, Любляна – город для любознательных и авантюрных туристов. Зеленая столица Словении приглашает желающих культуры, искусства, развлечений и больших зеленых зон. Все это вместе обеспечит непринужденную атмосферу.
В список также вошли:
- Любляна, Словения
- Марбелья, Испания
- Амьен, Франция
- Пловдив, Болгария
- Левен, Бельгия
- Орадя, Румыния
- Лондон, Великобритания
- Неймеген, Нидерланды
- Регион Лахти, Финляндия
- Стамбул, Турция
- Побережье Амальфи, Италия
- Прага, Чехия
- Рим, Италия
- Бавария, Германия
- Афины, Греция
- Клонакилти, Ирландия
- Вена, Австрия
- Люцерн, Швейцария
- Грац, Австрия
- Крит, Греция