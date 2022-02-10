Международный сервис поиска авиабилетов Aviasales.ua составил рейтинг городов, которыми больше всего интересуются пользователи сети. Согласно аналитике, украинцы запланировали поездки в Европу, но есть и одно внутреннее направление.

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Куда украинцы планируют поездки на День Валентина

По сравнению с 2021 годом туристы все чаще выбирают страны Западной и Восточной Европы. В то время как в прошлом году, украинцы в основном планировали путешествия в экзотические страны – Доминикана, Мальдивы, Танзания и т.д.

Интерес к путешествиям в экзотические страны, скорее всего, был обусловлен карантинными ограничениями, введенными в странах Европы. А в этом году большинство украинцев уже имеют сертификаты и могут планировать европейские маршруты,

– объяснила региональный менеджер Aviasales.ua Елена Кириенко.

Так, очевидно, возглавил романтический рейтинг Париж (7%). Авиабилеты на 14 февраля по этому направлению украинцы искали чаще всего.

В след за ним идут:

Стамбул – 5%;

– 5%; Барселона – 4%;

– 4%; Варшава – 3%;

– 3%; Берлин – 3%;

– 3%; Рим – 3%;

– 3%; Будапешт – 3%;

– 3%; Прага – 2%;

– 2%; Львов – 2%;

– 2%; Тбилиси – 2%.

Интересно, что Львов стал единственным украинским городом, который попал в первую десятку поисковых запросов на авиабилеты.

Что касается продолжительности романтического тура, то в 2022 году оно составляет от 3 до 5 дней. В прошлом году влюбленные планировали более длительные путешествия – от 5 до 12 дней.

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Кроме того, Aviasales.ua провел опрос в социальных сетях, чтобы определить предпочтения путешественников. Результаты выглядят следующим образом: