Международный сервис поиска авиабилетов Aviasales.ua составил рейтинг городов, которыми больше всего интересуются пользователи сети. Согласно аналитике, украинцы запланировали поездки в Европу, но есть и одно внутреннее направление.
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Куда украинцы планируют поездки на День Валентина
По сравнению с 2021 годом туристы все чаще выбирают страны Западной и Восточной Европы. В то время как в прошлом году, украинцы в основном планировали путешествия в экзотические страны – Доминикана, Мальдивы, Танзания и т.д.
Интерес к путешествиям в экзотические страны, скорее всего, был обусловлен карантинными ограничениями, введенными в странах Европы. А в этом году большинство украинцев уже имеют сертификаты и могут планировать европейские маршруты,
– объяснила региональный менеджер Aviasales.ua Елена Кириенко.
Так, очевидно, возглавил романтический рейтинг Париж (7%). Авиабилеты на 14 февраля по этому направлению украинцы искали чаще всего.
В след за ним идут:
- Стамбул – 5%;
- Барселона – 4%;
- Варшава – 3%;
- Берлин – 3%;
- Рим – 3%;
- Будапешт – 3%;
- Прага – 2%;
- Львов – 2%;
- Тбилиси – 2%.
Интересно, что Львов стал единственным украинским городом, который попал в первую десятку поисковых запросов на авиабилеты.
Что касается продолжительности романтического тура, то в 2022 году оно составляет от 3 до 5 дней. В прошлом году влюбленные планировали более длительные путешествия – от 5 до 12 дней.
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Кроме того, Aviasales.ua провел опрос в социальных сетях, чтобы определить предпочтения путешественников. Результаты выглядят следующим образом:
- 50% подписчиков на вопрос об идеальном Дне влюбленных выбрали "встретить солнце на набережной Барселоны";
- 30% украинцев предпочли бы сделать предложение руки и сердца "в романтическом Париже, под Триумфальной аркой" и "атмосферной Барселоне, около Саграда Фамилия" – 26%;
- В то же время, самым романтичным городом, после Парижа, назвали "вечный город Рим" – 39%.