Міжнародний сервіс пошуку авіаквитків Aviasales.ua склав рейтинг міст, якими найбільше цікавляться користувачі мережі. Згідно з аналітикою, українці запланували поїздки до Європи, але є й один внутрішній напрямок.
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Куди українці планують подорожі на День Валентина
У порівнянні з 2021 роком, туристи дедалі частіше обирають країни Західної та Східної Європи. Тоді як торік, українці здебільшого планували подорожі до екзотичних країн – Домінікана, Мальдіви, Танзанія тощо.
Торішній інтерес до подорожей в екзотичні країни, найімовірніше, був зумовлений карантинними обмеженнями, запровадженими у країнах Європи. А цього року більшість українців вже мають сертифікати і можуть планувати європейські маршрути,
– пояснила регіональний менеджер Aviasales.ua Олена Кірієнко.
Так, очевидно, очолив романтичний рейтинг Париж (7%). Авіаквитки на 14 лютого за цим напрямком українці шукали найчастіше.
У слід за ним йдуть:
- Стамбул – 5%;
- Барселона – 4%;
- Варшава – 3%;
- Берлін – 3%;
- Рим – 3%;
- Будапешт – 3%;
- Прага – 2%;
- Львів – 2%;
- Тбілісі – 2%.
- 50% підписників на запитання про ідеальний День закоханих обрали "зустріти сонце на набережній Барселони";
- 30% українців воліли б зробити пропозицію руки та серця "у романтичному Парижі, під Тріумфальною аркою" та в "атмосферній Барселоні, біля Саграда Фамілія" – 26%;
- Водночас найромантичнішим містом, після Парижа, назвали "вічне місто Рим" – 39%.