У добірці зібрали акції від МАУ та лоукостера Wizz Air, якими можна скористатися тепер. Використайте одну із них, щоб тримати незабутні враження від найромантичнішого свята.
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Знижки від МАУ
Українська авіакомпанія МАУ вже анонсувала знижки до мінус 25% на рейси з України. Придбати акційні квитки можна з 8 по 14 лютого 2022 року. Знижки діють на рейси з 28 лютого по 31 травня 2022 року.
Зокрема, квитки за акційними цінами можна придбати з:
- Києва до Вільнюса (від 664 гривень),
- Києва до Берліна (від 1003 гривень),
- Києва до Мілану (від 1258 гривень),
- Києва до Мюнхена (від 1272 гривень),
- Києва до Риму (від 1328 гривень),
- Києва до Тбілісі (від 1470 гривень),
- Києва до Праги (від 1470 гривень),
- Києва до Ларнаки (від 1696 гривень),
- Києва до Афін (від 1710 гривень),
- Києва до Барселони (від 1738 гривень),
- Києва до Стамбулу (від 1893 гривень)
- Одеси до Вільнюса (від 1399 гривень),
- Одеси до Берліну (від 1724 гривень),
- Одеси до Стамбулу (від 1837).
Дещо дорожче продають квитки зі знижками до Кишинева, Баку, Лондона, Парижа та Женеви. Крім того, є акційні пропозиції до Каїру та Дубаю.
Знижки від Wizz Air
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував 8 лютого цілодобову знижку – мінус 20% на вибрані рейси. Усі перельоти потрібно здійснити до 31 березня 2022 року, проте полетіти за ними можна буде і 14 лютого. Акція поширюється лише на бронювання, здійснені на офіційному сайті компанії.
Знижки від інших авіакомпаній
Як показує практика, ближче до 14 лютого свої варіанти знижок можуть запропонувати й інші популярні в Україні авіакомпанії, в тому числі ірландський лоукостер Ryanair, а також українські бюджетні авіаперевізники SkyUp та Bees Airline.
Якщо ви плануєте романтичну подорож найближчим часом, радимо слідкувати за новинами авіакомпаній.