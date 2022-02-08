В подборке собрали акции от МАУ и лоукостера Wizz Air, которыми можно воспользоваться сегодня. Используйте одну из них, чтобы держать незабываемые впечатления от романтического праздника.

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Скидки от МАУ

Украинская авиакомпания МАУ уже анонсировала скидки до минус 25% на рейсы из Украины. Купить акционные билеты можно с 8 по 14 февраля 2022 года. Скидки действуют на рейсы с 28 февраля по 31 мая 2022 года.

В частности, билеты по акционным ценам можно приобрести с:

Киева в Вильнюс (от 664 гривен),

(от 664 гривен), Киева в Берлин (от 1003 гривен),

(от 1003 гривен), Киева в Милан (от 1258 гривен),

(от 1258 гривен), Киева в Мюнхен (от 1272 гривен),

(от 1272 гривен), Киева в Рим (от 1328 гривен),

(от 1328 гривен), Киева в Тбилиси (от 1470 гривен),

(от 1470 гривен), Киева в Прагу (от 1470 гривен),

(от 1470 гривен), Киева в Ларнаку (от 1696 гривен),

(от 1696 гривен), Киева в Афины (от 1710 гривен),

(от 1710 гривен), Киева в Барселону (от 1738 гривен),

(от 1738 гривен), Киева в Стамбул (от 1893 гривен)

(от 1893 гривен) Одессы в Вильнюс (от 1399 гривен),

(от 1399 гривен), Одессы в Берлин (от 1724 гривен),

(от 1724 гривен), Одессы в Стамбул (от 1837).

Несколько дороже продают билеты со скидками в Кишинев, Баку, Лондон, Париж и Женеву. Кроме того, есть акционные предложения в Каир и Дубай.

Скидки от Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал 8 февраля круглосуточную скидку – минус 20% на выбранные рейсы. Все перелеты нужно совершить до 31 марта 2022, однако полететь за ними можно будет и 14 февраля. Акция распространяется только на бронирование, сделанное на официальном сайте компании.

Обратите внимание! Предложение не распространяется на групповое бронирование.

Скидки от других авиакомпаний

Как показывает практика, к 14 февраля свои варианты скидок могут предложить и другие популярные в Украине авиакомпании, в том числе ирландский лоукостер Ryanair, а также украинские бюджетные авиаперевозчики SkyUp и Bees Airline.

К теме. Ранее Bees Airline анонсировала скидки на февральские рейсы из Украины в Ереван, Тбилиси, Барселону, Шарджу.

Если вы планируете романтическое путешествие в ближайшее время, рекомендуем следить за новостями авиакомпаний.