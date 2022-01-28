Ожидалось, что их не продолжат. Впрочем, страна все-таки не открылась для украинцев.

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Италия продлила запрет на въезд из Украины

Министерство иностранных дел Италии обновило список стран категории D – Украины там нет. Это означает, что с 1 февраля она продолжает оставаться в категории E, для которой въезд с туристической целью – запрещен.

Условия въезда

Для граждан страны, относящейся к категории E (к которой отнесено и Украину), въезд возможен только по уважительной причине. Если таковая есть, то нужно:

относиться к категории граждан, среди которых есть те, что имеют документы на работу, обучение, едут на лечение, возвращаются к месту жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС, или являются близкими родственниками граждан ЕС;

заполнить форму санитарного контроля онлайн;

предъявить отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или быстрый тест (за 24 часа);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медучреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10-дневный карантин, по окончании которого произвести повторный тест.

Обратите внимание! Если за последние 14 дней вы находились в стране зоны C или D, то можете попасть на территорию Италии абсолютно легально.

Как известно, новые правила будут действовать с 1 февраля по 15 марта 2022 года.

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