Ожидалось, что их не продолжат. Впрочем, страна все-таки не открылась для украинцев.
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Италия продлила запрет на въезд из Украины
Министерство иностранных дел Италии обновило список стран категории D – Украины там нет. Это означает, что с 1 февраля она продолжает оставаться в категории E, для которой въезд с туристической целью – запрещен.
Условия въезда
Для граждан страны, относящейся к категории E (к которой отнесено и Украину), въезд возможен только по уважительной причине. Если таковая есть, то нужно:
- относиться к категории граждан, среди которых есть те, что имеют документы на работу, обучение, едут на лечение, возвращаются к месту жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС, или являются близкими родственниками граждан ЕС;
- заполнить форму санитарного контроля онлайн;
- предъявить отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или быстрый тест (за 24 часа);
- активировать процедуры надзора за здоровьем в медучреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10-дневный карантин, по окончании которого произвести повторный тест.
Как известно, новые правила будут действовать с 1 февраля по 15 марта 2022 года.
COVID-19 в Италии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 28 января 2022 года в Италии выявлен 10 539 601 случай заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 145 159 летальных;
- В то же время 7 687 989 человек побороли болезнь