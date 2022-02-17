Никаких ограничений: еще одна экзотическая страна полностью открылась для туристов
Источник:Daily Prabhat
В популярной среди любителей экзотического пляжного отдыха отменили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняла Доминиканская Республика.
Страна вернулась к допандемической жизни с 17 февраля 2022 года. Об этом объявил президент республики Луис Абинадер.
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Доминиканская Республика отменила все карантинные ограничения
Теперь не потребуют COVID-сертификаты для посещения заведений и других общественных мест. Соблюдать социальную дистанцию и масочный режим не придется.
Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления вакцинации сертификата для доступа во все места или ограничения в общественных местах отныне являются личной ответственностью каждого из нас. После этого долгого сражения мы начали восстанавливать нашу свободу,
– заявил Абинадер.
По его словам, страна Карибского бассейна "заслуживает и нуждается в эмоциональном восстановлении" путем окончательной отмены мер по COVID-19.
При этом президент подчеркнул, что, несмотря на снятие ограничений, власти будут продолжать пропаганду вакцинации населения, но заставлять делать прививки не планируют.Обратите внимание! По данным МИД Украины, украинские туристы могут попасть в Доминиканскую Республику без каких-либо ограничений. Необходимо только заполнить специальную электронную форму.
Такое решение было принято на фоне уменьшения ежедневного количества случаев COVID-19 за последний месяц. Так, по состоянию на 17 февраля 2022 года в Доминикане выявлено 570 636 случаев заражения коронавирусом, из них 4 351 летальный.
Другие страны, смягчившие ограничения: последние новости
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Португалия и Дания разрешили въезд путешественникам с сертификатом вакцинации CoronaVac (Sinovac);
- Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран – отменила для них обязательный карантин;
- Также с 15 февраля путешествовать в самую северную страну Африки стало гораздо проще. Речь идет о Тунисе, где был снят ряд ограничений;
- Финляндия и Великобритания отказались от тестов COVID для туристов. Такому же примеру следовала и Франция – отменила тесты для полностью вакцинированных;
- Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.
- Чехия отменила условие обязательного предъявления сертификата вакцинации или документов о выздоровлении от COVID-19 при посещении общественных мероприятий.