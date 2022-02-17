Никаких ограничений: еще одна экзотическая страна полностью открылась для туристов

В популярной среди любителей экзотического пляжного отдыха отменили все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняла Доминиканская Республика.

Страна вернулась к допандемической жизни с 17 февраля 2022 года. Об этом объявил президент республики Луис Абинадер.

Читайте также Нидерланды полностью отменят карантинные ограничения

Доминиканская Республика отменила все карантинные ограничения

Теперь не потребуют COVID-сертификаты для посещения заведений и других общественных мест. Соблюдать социальную дистанцию ​​и масочный режим не придется.

Такие меры, как использование маски, необходимость предъявления вакцинации сертификата для доступа во все места или ограничения в общественных местах отныне являются личной ответственностью каждого из нас. После этого долгого сражения мы начали восстанавливать нашу свободу,

– заявил Абинадер.

По его словам, страна Карибского бассейна "заслуживает и нуждается в эмоциональном восстановлении" путем окончательной отмены мер по COVID-19.

При этом президент подчеркнул, что, несмотря на снятие ограничений, власти будут продолжать пропаганду вакцинации населения, но заставлять делать прививки не планируют.

Такое решение было принято на фоне уменьшения ежедневного количества случаев COVID-19 за последний месяц. Так, по состоянию на 17 февраля 2022 года в Доминикане выявлено 570 636 случаев заражения коронавирусом, из них 4 351 летальный.

Другие страны, смягчившие ограничения: последние новости