О таком количестве заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге. Глава МИД также подтвердил открытие границ для украинских туристов в Греции, на Кипре и Сейшельских островах.

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По состоянию на сегодня, 18 мая, для граждан Украины открыто границы 107 стран мира, – сообщил Кулеба.

Он добавил, что из предыдущего брифинга, который проходил 26 марта, въезд позволили еще три страны – Греция, Кипр и Сейшельские острова.

Министр напомнил, что условия въезда могут предусматривать соблюдение противоэпидемических требований: негативные ПЦР-тесты, прохождение тестирования в аэропорту и обязательного карантина. В то же время отметил, что в принципе, въехать во все эти 107 стран возможно.

Какие еще страны становятся доступны для украинцев?

Турция

На фоне улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19 с 17 мая страна решила завершить локдаун. Уже с 15 мая власти Турции отменяют требование ПЦР-тестов для авиапассажиров, которые летят из Украины.

По данным сайта Tripadvisor.mfa.gov.ua, перед въездом, за 72 часа до прибытия, необходимо заполнять электронную анкету на сайте Министерства здравоохранения Турции.

Болгария

С 1 мая власти Болгарии позволили въезжать иностранным туристам. Для въезда нужно выполнить одно из трех условий:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

сертификат о вакцинации

документ о перенесенном COVID-19, полученный не ранее чем за 6 месяцев до даты въезда

Черногория

Страна отменила все ограничения для туристов. В частности, не нужно проходить тест на наличие COVID-19. Для въезда – достаточно иметь с собой загранпаспорт.

Египет

Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, которые будут пересекать египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Больше об открытых странах для украинцев и условиях въезда в них – читайте на сайте консульской службы МИД Украины



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