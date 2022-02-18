Латвия смягчает ограничения на въезд: что нужно знать

18 февраля 2022 , 13:48
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Источник:

сайт правительства Латвии

Власти Латвии приняли решение смягчить карантинные ограничения. Процесс будет проходить в несколько этапов.

В стране вводится трехэтапный план смягчения условий, связанных с пандемией коронавируса. Его предложило Министерство здравоохранения.

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Латвия смягчает карантинные ограничения

Прогнозируется, что в конце февраля количество случаев заболевания коронавирусом снизится, поэтому Минздрав предложил смягчить карантин с 1 марта. Так, будут приняты следующие меры:

  • снова откроют ночные клубы;
  • отменят ограничения на время работы заведений;
  • количество человек на мероприятиях, в общественных местах и ​​спортзалах – будет не ограничено.

Также с 1 марта, в частности, изменят и правила въезда.

Разрешен необязательный въезд со всех стран с сертификатом Covid-19 или отрицательным тестом на Covid-19 без требования самоизоляции и обязательного заполнения Covidpass,
– говорится в сообщении.

Страны не будут больше делиться на категории – приезжать позволят всем при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата теста.

Другие ограничения планируют снять с 1 апреля, если ситуация будет под контролем и не произойдет новая вспышка заражения COVID-19.

COVID-19 в Латвии: По данным Worldometer, по состоянию на 18 февраля 2022 года в стране обнаружен 556 891 случай заражения коронавирусом, из них 5 073 летальных.

Другие страны, смягчившие ограничения: последние новости

  • Доминиканская Республика отменила все ограничения и вернулась к допандемической жизни с 17 февраля;
  • Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
  • Португалия и Дания разрешили въезд путешественникам с сертификатом вакцинации CoronaVac (Sinovac);
  • Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран – отменила для них обязательный карантин;
  • Также с 15 февраля путешествовать в самую северную страну Африки стало гораздо проще. Речь идет о Тунисе, где был снят ряд ограничений;
  • Финляндия и Великобритания отказались от тестов COVID для туристов. Такому же примеру следовала и Франция отменила тесты для полностью вакцинированных;
  • Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.
  • Чехия отменила условие обязательного предъявления сертификата вакцинации или документов о выздоровлении от COVID-19 при посещении общественных мероприятий.
Автор: Марта Касіянчук