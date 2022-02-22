Австрия упростила условия въезда: какие документы нужны туристам

Путешественники теперь могут въезжать в Австрию по упрощенным правилам. Для того чтобы пересечь границу достаточно отрицательного теста на коронавирус.

Обновляя правила въезда, австрийские власти объявили, что с 22 февраля в стране будет действовать "Правило 3-G". То есть туристам достаточно предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию, тестирование или недавнее выздоровление.

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Какие документы необходимы путешественникам для въезда в Австрию

Пояснено, что путешественники могут подтвердить свой статус, используя приложение NHS Covid или сертификат ЕС COVID-19, в том числе напечатанные версии.

Как сообщает официальный туристический портал Австрии, ПЦР-тест должен быть сдан в течение 72 часов, а экспресс-тест на антиген – в течение 24 часов до пересечения границы.

Кроме того, Австрия ввела срок действия сертификатов вакцинации. Согласно правилам, лицо должно получить последнюю дозу вакцины в течение последних 270 дней (9 месяцев), чтобы считаться полностью привитой. Путешественники с просроченным сертификатом должны получить бустерную дозу утвержденной в ЕС вакциной.

Путешественники, не имеющие действующего ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или выздоровлении, должны пройти самоизоляцию сразу после въезда в Австрию.

Как только вы получите отрицательный тест, сможете выйти из карантина,

– отметила власть.

Другие страны, изменившие правила въезда