На этой неделе правительство должно доработать дорожную карту для выхода из пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Марио Драги.
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Когда Италия откроется для туристов
Так, правительство Италии решило отдать предпочтение туризму, и планирует открыть границы уже весной.
Исходя из фактов: режим чрезвычайного положения, истекающий 31 марта, продолжать не будут,
– говорится в сообщении.
Министр Массимо Гаравалья призывает "поторопиться" и подчеркивает необходимость не отставать от стран-конкурентов, таких, как Франция и Испания, которые поэтапно отменяют ограничения.
Отмечается, что путь будет постепенным, а цель – как можно больше способствовать приезду иностранцев.
После отмены жестких правил для прибывающих из стран ЕС правительство хочет упростить въезд и для граждан других стран. Так, если у них нет критической ситуации с пандемией, приказы Министра здравоохранения, содержащие карантин или тестирование, не будут возобновляться.
Как страна будет выходить из пандемии
Так, Италия с 1 апреля должна отменить обязанность предъявлять "зеленый пропуск" для сидящих на открытых террасах в барах и ресторанах страны.
Также президент Fipe Энрико Лино Стоппани просит снять такое обязательство и для доступа в государственные учреждения, даже в помещениях. Правительство должно дать ответ в ближайшие дни, поэтому, возможно, обязательства по закрытым помещениям будут сняты уже в мае.
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Перед рождественскими праздниками Италия подписала указ о введении усиленного "зеленого пропуска" в гостиницах и других заведениях размещения, на ярмарках, мероприятиях, конгрессах и т.д. Действие документа истекает 31 марта, и если не произойдет всплеска заболеваемости, то его не продолжат. Это облегчит приезд туристов из-за границы, а также поездки итальянцев.
Какие условия въезда действуют сейчас
Для граждан страны, относящейся к категории E (к которой отнесена и Украина), въезд возможен только по уважительной причине. Если она есть, то нужно:
- относиться к категории граждан, среди которых имеющие документы на работу, обучение, едут на лечение, возвращаются к месту жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС, являются близкими родственниками граждан ЕС;
- заполнить форму санитарного контроля онлайн;
- предъявить отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или быстрый тест (за 24 часа);
- активировать процедуры надзора за здоровьем в медучреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10-дневный карантин, по окончании которого пройти повторный тест.
Как известно, правила будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года.