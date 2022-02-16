В 2020 году карнавал был закрыт досрочно. А в прошлом году, в 2021-м, он проходил только онлайн.

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В Венеции впервые за два года открылся легендарный карнавал

Власти Италии на прошлой неделе, в пятницу, отменили обязательство носить маски на улице. Такое решение позволило венецианцам и туристам уже в субботу выйти на площадь Сан-Марко и сменить медицинские маски на яркие карнавальные.

Поэтому посетители могут наслаждаться возвращением карнавала, после того, как пандемия его закрыла.

Обратите внимание! Самый знаменитый в мире карнавал начался 12 февраля и продлится до 1 марта, завершая римско-католический период Великого поста.

Однако некоторые из самых ожидаемых аттракционов, таких как "Полет ангела" и Венецианский конкурс карнавальных костюмов, в этом году были отменены.

В Венеции снова проходит карнавал / Фото Getty Images



По данным местных СМИ, отметить событие прибыло около 80 тысяч человек, в том числе 32 тысячи иностранцев. Впрочем, по сравнению с доковидной толпой туристов, их количество совсем невелико – меньше половины.

Дело в том, что в Италии до сих пор действуют строгие правила пересечения границы в туристических целях. Так, например, украинцы не смогут попасть в страну как минимум до 15 марта.

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Венецианский карнавал: коротко

Традиция карнавала началась в Венеции еще в XI веке и с тех пор привлекает большое количество туристов каждый год. Карнавал проходит в неделю перед Великим постом и заканчивается за 40 дней до Пасхи.

Празднику характерны торжественные шествия, выступления и спектакли актеров. Очевидно, что неотъемлемым атрибутом участников является ношение масок и ярких костюмов. Интересно, что уже в современности новым направлением при проведении карнавала является избрание ведущей темы праздника, нередко носящего социальный или общечеловеческий контекст.

Венецианский карнавал, традиция проведения которого имеет 900-летнюю историю, называют самым элегантным, загадочным и изысканным во всем мире.