У 2020 році карнавал закрили достроково. А торік, у 2021-му, він проходив тільки онлайн.
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У Венеції вперше за два роки відкрився легендарний карнавал
Влада Італії минулого тижня скасувала зобов'язання носити маски на вулиці. Таке рішення дозволило венеціанцям і туристам вже у суботу вийти на площу Сан-Марко й змінити медичні маски на яскраві карнавальні.
Тож відвідувачі мають можливість насолоджуватися поверненням карнавалу, після того, як пандемія його закрила.
Однак деякі з найочікуваніших атракціонів, як-от "Політ ангела" та Венеційський конкурс карнавальних костюмів, цього року все ж були скасовані.
У Венеції знову проходить карнавал / Фото Getty Images
За даними місцевих ЗМІ, відзначити подію прибуло близько 80 тисяч осіб, зокрема, 32 тисячі іноземців. Втім, у порівнянні з доковідним натовпом туристів, їх кількість зовсім невелика – менше половини.
Річ у тім, що в Італії досі діють суворі правила перетину кордону з туристичною метою. Так, наприклад, українці не зможуть потрапити до країни щонайменше до 15 березня.
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Венеційський карнавал: коротко
- Традиція карнавалу почалася у Венеції ще в XI столітті й відтоді привертає велику кількість туристів щороку. Карнавал проходить в тиждень перед Великим постом і закінчується за 40 днів до Великодня.
- Святу характерні урочисті ходи, виступи і вистави акторів. Очевидно, що невідійманим атрибутом учасників є носіння масок і яскравих костюмів. Цікаво, що вже у сучасності новим напрямком під час проведення карнавалу є обрання провідної теми свята, що нерідко носить соціальний або загальнолюдський контекст.
- Венеційський карнавал, традиція проведення якого має 900-річну історію, називають найелегантнішим, загадковим та вишуканим у всьому світі.