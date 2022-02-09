Так, громадяни України, які отримали повний курс вакцинації, зможуть відвідати Данію та Португалію без надання негативного тесту на коронавірус. Крім того, вперше за 2 роки свої кордони для туристів відкриє Австралія.

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Які країни відкриті для українців у лютому 2022 року

Євразійські країни:

  • Албанія;
  • Бангладеш;
  • Болгарія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Велика Британія;
  • Вірменія;
  • Греція;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Казахстан;
  • Молдова;
  • Непал;
  • Німеччина;
  • Південна Корея;
  • Північна Македонія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Сербія;
  • Словенія;
  • Таїланд;
  • Узбекистан;
  • Фінляндія;
  • Чорногорія;
  • Шрі-Ланка.

Країни на Близькому та Середньому Сході:

  • Афганістан;
  • Ірак;
  • Іран;
  • Йорданія;
  • Ліван;
  • ОАЕ;
  • Оман;
  • Туреччина.

Африканські країни:

  • Бенін;
  • Ботсвана;
  • Буркіна-Фасо;
  • Бурунді;
  • Гамбія;
  • Гамбія;
  • Гана;
  • Есватіні;
  • Єгипет;
  • Замбія;
  • Зімбабве;
  • Кенія;
  • Коморські острови;
  • Лесото;
  • Маврикій;
  • Малаві;
  • Мальдівські острови;
  • Намібія;
  • Нігерія;
  • Південно-Африканська Республіка;
  • Республіка Джибуті;
  • Республіка Південний Судан;
  • Руанда;
  • Сейшельські острови;
  • Сомалі;
  • Судан;
  • Сьєрра-Леоне;
  • Танзанія;
  • Того;
  • Туніс;
  • Уганда;
  • Федеративна Демократична Республіка Ефіопія;
  • Центральноафриканська Республіка;
  • Чад.

Де провести відпустку у лютому Де провести відпустку у лютому / Фото Pexels

Країни Північної та Південної Америки:

  • Антигуа і Барбуда;
  • Аргентина;
  • Багамські острови;
  • Барбадос;
  • Беліз;
  • Бразилія;
  • Гаїті;
  • Гаяна;
  • Гватемала;
  • Гондурас;
  • Гренада;
  • Домініка;
  • Домініканська Республіка;
  • Еквадор;
  • Колумбія;
  • Коста-Рика;
  • Куба;
  • Мексика;
  • Нікарагуа;
  • Панама;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Сальвадор;
  • Сент-Люсія;
  • США;
  • Ямайка.

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5 найпопулярніших напрямків для відпустки у лютому

Єгипет

Єгипет залишається привабливим місцем для відпочинку впродовж усього року. Й навіть попри те, що лютий є найпрохолоднішим місяцем, в країні зберігається тепла температура повітря. Погода дозволяє купатися в морі та засмагати на пляжі. Однак експерти радять віддавати перевагу Шарм-ель-Шейху, адже він захищений горами від сильного вітру.

Таїланд

5 найпопулярніших напрямків для відпустки у лютому Лютий – ідеальний місяць для екскурсій Таїландом / Фото Pexels

У лютому туристів, які вирушать сюди, порадує відсутність дощів та тепле море. Вдень температура повітря в лютому підіймається до 32 – 33 градусів. Лютий – ідеальний місяць підходить для пляжного відпочинку та екскурсій.

Об'єднані Арабські Емірати

Температура повітря у цей місяць підіймається до 28 градусів, ночі також досить теплі – до 20 градусів. Водночас вода прогрівається до 23 – 26 градусів.

Шрі-Ланка

Взимку Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку. Температура повітря в цей період вдень може зростати до 28 градусів, ввечері температура сягає 24 градусів. Температура ж води у Індійському океані – до 27 градусів.

Домінікана

Домінікана приваблює туристів не тільки теплою погодою, гарними пляжами, а й прекрасними можливостями для дайвінгу. У лютому температура повітря підіймається до 27 градусів. Карибське море прогрівається до 26 градусів. Ба більше, взимку біля острова можна навіть побачити китів.