Так, громадяни України, які отримали повний курс вакцинації, зможуть відвідати Данію та Португалію без надання негативного тесту на коронавірус. Крім того, вперше за 2 роки свої кордони для туристів відкриє Австралія.

Читайте також Поїздка взимку: про які правила повинен пам'ятати кожен водій

Які країни відкриті для українців у лютому 2022 року

Євразійські країни:

Албанія;

Бангладеш;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Велика Британія;

Вірменія;

Греція;

Ірландія;

Іспанія;

Казахстан;

Молдова;

Непал;

Німеччина;

Південна Корея;

Північна Македонія;

Польща;

Португалія;

Сербія;

Словенія;

Таїланд;

Узбекистан;

Фінляндія;

Чорногорія;

Шрі-Ланка.

Зверніть увагу: Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України.

Країни на Близькому та Середньому Сході:

Афганістан;

Ірак;

Іран;

Йорданія;

Ліван;

ОАЕ;

Оман;

Туреччина.

Африканські країни:

Бенін;

Ботсвана;

Буркіна-Фасо;

Бурунді;

Гамбія;

Гамбія;

Гана;

Есватіні;

Єгипет;

Замбія;

Зімбабве;

Кенія;

Коморські острови;

Лесото;

Маврикій;

Малаві;

Мальдівські острови;

Намібія;

Нігерія;

Південно-Африканська Республіка;

Республіка Джибуті;

Республіка Південний Судан;

Руанда;

Сейшельські острови;

Сомалі;

Судан;

Сьєрра-Леоне;

Танзанія;

Того;

Туніс;

Уганда;

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія;

Центральноафриканська Республіка;

Чад.

Де провести відпустку у лютому / Фото Pexels

Країни Північної та Південної Америки:

Антигуа і Барбуда;

Аргентина;

Багамські острови;

Барбадос;

Беліз;

Бразилія;

Гаїті;

Гаяна;

Гватемала;

Гондурас;

Гренада;

Домініка;

Домініканська Республіка;

Еквадор;

Колумбія;

Коста-Рика;

Куба;

Мексика;

Нікарагуа;

Панама;

Парагвай;

Перу;

Сальвадор;

Сент-Люсія;

США;

Ямайка.

Важливо Індонезія посилює обмеження на двох курортних островах

5 найпопулярніших напрямків для відпустки у лютому

Єгипет

Єгипет залишається привабливим місцем для відпочинку впродовж усього року. Й навіть попри те, що лютий є найпрохолоднішим місяцем, в країні зберігається тепла температура повітря. Погода дозволяє купатися в морі та засмагати на пляжі. Однак експерти радять віддавати перевагу Шарм-ель-Шейху, адже він захищений горами від сильного вітру.

Таїланд

Лютий – ідеальний місяць для екскурсій Таїландом / Фото Pexels

У лютому туристів, які вирушать сюди, порадує відсутність дощів та тепле море. Вдень температура повітря в лютому підіймається до 32 – 33 градусів. Лютий – ідеальний місяць підходить для пляжного відпочинку та екскурсій.

Об'єднані Арабські Емірати

Температура повітря у цей місяць підіймається до 28 градусів, ночі також досить теплі – до 20 градусів. Водночас вода прогрівається до 23 – 26 градусів.

Шрі-Ланка

Взимку Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку. Температура повітря в цей період вдень може зростати до 28 градусів, ввечері температура сягає 24 градусів. Температура ж води у Індійському океані – до 27 градусів.

Домінікана

Домінікана приваблює туристів не тільки теплою погодою, гарними пляжами, а й прекрасними можливостями для дайвінгу. У лютому температура повітря підіймається до 27 градусів. Карибське море прогрівається до 26 градусів. Ба більше, взимку біля острова можна навіть побачити китів.