Так, громадяни України, які отримали повний курс вакцинації, зможуть відвідати Данію та Португалію без надання негативного тесту на коронавірус. Крім того, вперше за 2 роки свої кордони для туристів відкриє Австралія.
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Які країни відкриті для українців у лютому 2022 року
Євразійські країни:
- Албанія;
- Бангладеш;
- Болгарія;
- Боснія і Герцеговина;
- Велика Британія;
- Вірменія;
- Греція;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Казахстан;
- Молдова;
- Непал;
- Німеччина;
- Південна Корея;
- Північна Македонія;
- Польща;
- Португалія;
- Сербія;
- Словенія;
- Таїланд;
- Узбекистан;
- Фінляндія;
- Чорногорія;
- Шрі-Ланка.
Країни на Близькому та Середньому Сході:
- Афганістан;
- Ірак;
- Іран;
- Йорданія;
- Ліван;
- ОАЕ;
- Оман;
- Туреччина.
Африканські країни:
- Бенін;
- Ботсвана;
- Буркіна-Фасо;
- Бурунді;
- Гамбія;
- Гамбія;
- Гана;
- Есватіні;
- Єгипет;
- Замбія;
- Зімбабве;
- Кенія;
- Коморські острови;
- Лесото;
- Маврикій;
- Малаві;
- Мальдівські острови;
- Намібія;
- Нігерія;
- Південно-Африканська Республіка;
- Республіка Джибуті;
- Республіка Південний Судан;
- Руанда;
- Сейшельські острови;
- Сомалі;
- Судан;
- Сьєрра-Леоне;
- Танзанія;
- Того;
- Туніс;
- Уганда;
- Федеративна Демократична Республіка Ефіопія;
- Центральноафриканська Республіка;
- Чад.
Де провести відпустку у лютому / Фото Pexels
Країни Північної та Південної Америки:
- Антигуа і Барбуда;
- Аргентина;
- Багамські острови;
- Барбадос;
- Беліз;
- Бразилія;
- Гаїті;
- Гаяна;
- Гватемала;
- Гондурас;
- Гренада;
- Домініка;
- Домініканська Республіка;
- Еквадор;
- Колумбія;
- Коста-Рика;
- Куба;
- Мексика;
- Нікарагуа;
- Панама;
- Парагвай;
- Перу;
- Сальвадор;
- Сент-Люсія;
- США;
- Ямайка.
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5 найпопулярніших напрямків для відпустки у лютому
Єгипет
Єгипет залишається привабливим місцем для відпочинку впродовж усього року. Й навіть попри те, що лютий є найпрохолоднішим місяцем, в країні зберігається тепла температура повітря. Погода дозволяє купатися в морі та засмагати на пляжі. Однак експерти радять віддавати перевагу Шарм-ель-Шейху, адже він захищений горами від сильного вітру.
Таїланд
Лютий – ідеальний місяць для екскурсій Таїландом / Фото Pexels
У лютому туристів, які вирушать сюди, порадує відсутність дощів та тепле море. Вдень температура повітря в лютому підіймається до 32 – 33 градусів. Лютий – ідеальний місяць підходить для пляжного відпочинку та екскурсій.
Об'єднані Арабські Емірати
Температура повітря у цей місяць підіймається до 28 градусів, ночі також досить теплі – до 20 градусів. Водночас вода прогрівається до 23 – 26 градусів.
Шрі-Ланка
Взимку Шрі-Ланка – один із найпопулярніших напрямків для пляжного відпочинку. Температура повітря в цей період вдень може зростати до 28 градусів, ввечері температура сягає 24 градусів. Температура ж води у Індійському океані – до 27 градусів.
Домінікана
Домінікана приваблює туристів не тільки теплою погодою, гарними пляжами, а й прекрасними можливостями для дайвінгу. У лютому температура повітря підіймається до 27 градусів. Карибське море прогрівається до 26 градусів. Ба більше, взимку біля острова можна навіть побачити китів.