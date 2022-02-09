Так, граждане Украины, получившие полный курс вакцинации, смогут посетить Данию и Португалию без оказания негативного теста на коронавирус. Кроме того, впервые за два года свои границы для туристов откроет Австралия.

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Какие страны открыты для украинцев в феврале 2022 года

Евразийские страны:

Албания;

Бангладеш;

Болгария;

Босния и Герцеговина;

Великобритания;

Армения;

Греция;

Ирландия;

Испания;

Казахстан;

Молдова;

Непал;

Германия;

Южная Корея;

Северная Македония;

Польша;

Португалия;

Сербия;

Словения;

Таиланд;

Узбекистан;

Финляндия;

Черногория;

Шри-Ланка.

Обратите внимание: Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины.

Страны на Ближнем и Среднем Востоке:

Афганистан;

Ирак;

Иран;

Иордания;

Ливан;

ОАЭ;

Оман;

Турция.

Африканские страны:

Бенин;

Ботсвана;

Буркина-Фасо;

Бурунди;

Гамбия;

Гамбия;

Гана;

Эсватин;

Египет;

Замбия;

Зимбабве;

Кения;

Коморские острова;

Лесото;

Маврикий;

Малави;

Мальдивские острова;

Намибия;

Нигерия;

Южно-Африканская Республика;

Республика Джибути;

Республика Южный Судан;

Руанда;

Сейшельские острова;

Сомали;

Судан;

Сьерра-Леоне;

Танзания;

Того;

Тунис;

Уганда;

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия;

Центральноафриканская Республика;

Чад.



Где провести отпуск в феврале / Фото Pexels

Страны Северной и Южной Америки:

Антигуа и Барбуда;

Аргентина;

Багамские острова;

Барбадос;

Белиз;

Бразилия;

Гаити;

Гайана;

Гватемала;

Гондурас;

Гренада;

Доминика;

Доминиканская Республика;

Эквадор;

Колумбия;

Коста-Рика;

Куба;

Мексика;

Никарагуа;

Панама;

Парагвай;

Перу;

Сальвадор;

Сент-Люсия;

США;

Ямайка.

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Египет

Египет остается самым привлекательным местом отдыха на протяжении всего года. И даже несмотря на то, что февраль – самый прохладный месяц, в стране сохраняется теплая температура воздуха. Погода позволяет купаться в море и загорать на пляже. Однако эксперты советуют отдавать предпочтение Шарм-эль-Шейху, ведь он защищен горами от сильного ветра.

Таиланд



Февраль – идеальный месяц для экскурсий по Таиланду / Фото Pexels

В феврале туристов, которые отправятся сюда, порадует отсутствие дождей и теплое море. Днем температура воздуха в феврале поднимается до 32-33 градусов. Февраль – идеальный месяц подходит для пляжного отдыха и экскурсий.

Объединенные Арабские Эмираты

Температура воздуха в этот месяц поднимается до 28 градусов, ночи также достаточно теплые – до 20 градусов. В то же время вода прогревается до 23 – 26 градусов.

Шри-Ланка

Зимой Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха. Температура воздуха в этот период днем ​​может расти до 28 градусов, к вечеру температура достигает 24 градусов. Температура воды в Индийском океане – до 27 градусов.

Доминикана

Доминикана привлекает туристов не только теплой погодой, красивыми пляжами, но и отличными возможностями для дайвинга. В феврале температура воздуха поднимается до 27 градусов. Карибское море прогревается до 26 градусов. Более того, зимой у острова можно даже увидеть китов.