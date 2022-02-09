Такое решение было принято на фоне всплеска COVID-19, в частности нового штамма "Омикрон". Поскольку власти прогнозируют, что пик заболеваемости будет в конце февраля, решили усилить ограничения в стране.

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Индонезия усиливает ограничения на Бали и Яве

Так, правительство заявило, что количество людей, которым разрешено находиться в общественных местах в этих четырех городах, теперь будет ограничено.

Рестораны, кафе, торговые центры должны снова заполняться только на 60%, детские площадки и развлекательные центры – на 35%, а культовые сооружения (мечети и церкви) – на 50%. Меры касаются всех, в частности, иностранных путешественников.

Мы не хотим запугивать население, но не намерены наносить ущерб экономике. Возможно, проблема окажется не столь серьезной. На этой неделе мы внимательно следим за ситуацией,

– прокомментировал решение министр Лухут Панджайтан.

Он также добавил, если все будет хорошо, то ограничения смягчат уже на следующей неделе.

Обратите внимание! Ранее Лухут Панджайтан сообщил, что иностранные туристы со всего мира смогут попасть на курортный остров Бали с 4 февраля. Впрочем, каждому гостю предстоит выполнить некоторые условия.

COVID-19 в Индонезии: последние данные

По словам чиновника, около 65% COVID-пациентов в больнице не имеют симптомов или имеют легкие. Поэтому вместо пребывания в больницах им нужно самоизолироваться дома или в специально отведенном заведении.

Правительственные данные свидетельствуют, что сейчас 18 966 больничных коек занято пациентами с COVID-19, что составляет менее 20% от выделенных для них 120 000. Всего в Индонезии насчитывается около 400 000 больничных коек.

Если бы пациенты следовали указаниям Минздрава, количество госпитализированных пациентов было бы на 60 – 70% меньше. Больницы должны быть только для нуждающихся,

– подчеркнул представитель власти.