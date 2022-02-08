Впрочем, несмотря на обнародование решения 3 февраля, страна не сообщила, когда оно вступит в силу. Однако уже 6 февраля на официальном туристическом портале visitportugal.com было опубликовано постановление с датой начала действия новых правил – 7 февраля.

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Португалия отменила тесты для вакцинированных туристов

Так, с 7 февраля Португалия упростила въезд в страну для вакцинированных иностранцев из EU Digital COVID Certificate и тех, кто переболел коронавирусом.

Теперь не нужно предъявлять отрицательный результат тестирования для владельцев европейских COVID-сертификатов,

– говорится в сообщении.

Заметим, тесты по-прежнему потребуют только у непривитых путешественников. Это может быть как ПЦР, так и антиген-тест. Главное, чтобы результат был отрицательным – тогда не придется отправляться на карантин.

Для въезда на материковую часть Португалии необходимо предоставить:

сертификат о полном курсе вакцинации или сертификат об выздоровлении (европейский COVID-сертификат или украинский цифровой COVID-сертификат сгенерированный в приложении "Дія", с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки вакциной Janssen, AstraZeneca Pfizer);

(европейский COVID-сертификат или украинский цифровой COVID-сертификат сгенерированный в приложении "Дія", с QR кодом, при условии, что прошло более 14 дней после последней дозы прививки вакциной Janssen, AstraZeneca Pfizer); заполнить специальную форму (лучше заполнить после регистрации на рейс, на котором путешественники прибывают в Португалию, и до посадки в самолет).

Власти Португалии приняли такое решение на фоне отмены ограничений другими европейскими странами. Кроме того, государство является одним из наиболее вакцинированных в мире – почти 90% населения полностью привиты.

COVID-19 в Португалии: по данным Worldometer, по состоянию на 08 февраля 2022 года в Португалии выявлено 2 932 990 случаев заражения коронавирусом, из них 20 258 летальных.