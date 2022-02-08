Втім, попри оприлюднення рішення 3 лютого, країна не повідомила, коли воно вступить у дію. Однак вже 6 лютого на офіційному туристичному порталі visitportugal.com була опублікована постанова з датою початку дії нових правил – 7 лютого.

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Португалія скасувала тести для вакцинованих туристів

Так, з 7 лютого Португалія спростила в'їзд до країни для вакцинованих іноземців з EU Digital COVID Certificate, й тих, хто перехворів на коронавірус.

Відтепер не потрібно пред'являти негативний результат тестування для власників європейських COVID-сертифікатів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, тести, як і раніше, вимагатимуть тільки в нещеплених мандрівників. Це може бути як ПЛР, так і антиген-тест. Головне, щоб результат був негативним – тоді не доведеться вирушати на карантин.

Для в'їзду на материкову частину Португалії необхідно надати:

сертифікат про повний курс вакцинації або сертифікат про одужання (європейський COVID-сертифікат або український цифровий COVID-сертифікат згенерований в додатку "Дія", з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення вакциною Janssen, AstraZeneca, Moderna або Pfizer));

(європейський COVID-сертифікат або український цифровий COVID-сертифікат згенерований в додатку "Дія", з QR кодом, за умови, що пройшло понад 14 днів після останньої дози щеплення вакциною Janssen, AstraZeneca, Moderna або Pfizer)); заповнити спеціальну форму (краще заповнити після здійснення реєстрації на рейс, на якому мандрівники прибувають до Португалії, та до посадки в літак).

Влада Португалії прийняла таке рішення на тлі скасування обмежень іншими європейськими країнами. Крім того, держава є однією з найбільш вакцинованих у світі – майже 90% населення повністю щеплені.

COVID-19 в Португалії: за даними Worldometer, станом на 8 лютого 2022 року в Португалії виявлено 2 932 990 випадків зараження коронавірусом, з них 20 258 летальних.