Країна була закрита понад два роки – з березня 2020-го. Торік у грудні дозволили в'їжджати деяким іноземним студентам та кваліфікованим мігрантам. Тепер до Австралії можуть подорожувати й туристи, що отримали щеплення.

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Австралія відкривається для вакцинованих

Так, з 21 лютого країна почне приймати туристів, щеплених двома дозами схваленої вакцини.

Якщо ви отримали подвійну вакцинацію, ми з нетерпінням чекаємо на вас знову,

– повідомив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Він також додав, що подвійна вакцина буде правилом, якого мають дотримуватись всі. За його словами, таке рішення буде бажаним поштовхом для туристичного сектора, який зазнав збитків через пандемію коронавірусу.

Вакцини, схвалені Австралією:

AstraZeneca Vaxzevria та Covishield;

Pfizer / Biontech Comirnaty;

Moderna Spikevax або Takeda;

Sinovac Coronavac;

Bharat Covaxin;

Sinopharm BBIBP-CorV;

Gamaleya Research Institute Sputnik V;

Novavax / Biocelect Nuvaxovid;

Janssen-Cilag COVID Vaccine (одна доза).

При цьому невакцинованим мандрівникам поки у в'їзді буде відмовлено. Єдиний виняток можуть становити особи, які мають медичний дозвіл для відсутності щеплення. Якщо турист отримав такий документ, то по прибутті зобов'язаний вирушити на 14-денний карантин у готелі.

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COVID-19 в Австралії: коротко

Впродовж пандемії коронавірусу в Австралії діяли одні із найсуворіших у світі карантинних правил. Уряд не дозволив покидати кордони навіть своїм жителям.

Ще у березні 2020 року країна закрила кордони, заборонивши більшості іноземців в'їзд та встановивши обмеження на загальну кількість прибулих. З грудня 2021-го до Австралії могли в'їхати лише деякі іноземні студенти й кваліфіковані мігранти.

За даними Worldometer, станом на 07 лютого 2022 року в Австралії виявлено 2 750 562 випадки зараження коронавірусом, з них 4 243 летальних.