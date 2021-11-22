Йдеться про власників австралійських віз, які пройшли повний курс вакцинації. Нововведення набуде чинності з 1 грудня.

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Австралія відкриється для іноземців: хто зможе в'їхати

Повернення кваліфікованих працівників та студентів до Австралії є важливою віхою на нашому шляху повернення до нормального життя,

– заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

В'їзд дозволили наступним категоріям:

власники студентської візи;

трудові мігранти;

особи, яким потрібно перебувати в країні за сімейними обставинами.

Урядові дані показують, що близько 235 000 осіб, які мають право на візу, зможуть вільно подорожувати в Австралію за послаблених обмежень, зокрема 162 000 іноземних студентів. Цей крок відбувається на тлі постійних закликів груп зайнятості та університетського сектору перезапустити програму тимчасової міграції Австралії.

Зверніть увагу! Хоча обмеження на поїздки послаблять для великої кількості візових класів, коли дозволять в'їзд туристам – поки невідомо.

Крім того, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї – туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного ПЛР-тесту, не проходити карантин після прибуття.

Відзначимо, у березні 2020 року влада Австралії запровадила одні з найжорсткіших правил карантину у світі – країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.

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