Йдеться про власників австралійських віз, які пройшли повний курс вакцинації. Нововведення набуде чинності з 1 грудня.
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Австралія відкриється для іноземців: хто зможе в'їхати
Повернення кваліфікованих працівників та студентів до Австралії є важливою віхою на нашому шляху повернення до нормального життя,
– заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
В'їзд дозволили наступним категоріям:
- власники студентської візи;
- трудові мігранти;
- особи, яким потрібно перебувати в країні за сімейними обставинами.
Урядові дані показують, що близько 235 000 осіб, які мають право на візу, зможуть вільно подорожувати в Австралію за послаблених обмежень, зокрема 162 000 іноземних студентів. Цей крок відбувається на тлі постійних закликів груп зайнятості та університетського сектору перезапустити програму тимчасової міграції Австралії.
Крім того, з 1 грудня Австралія також відкриє кордони для повністю щеплених від коронавірусу громадян із Японії та Південної Кореї – туристи з цих країн можуть, за умови наявності негативного ПЛР-тесту, не проходити карантин після прибуття.
Відзначимо, у березні 2020 року влада Австралії запровадила одні з найжорсткіших правил карантину у світі – країна повністю закрила свої кордони для іноземних туристів.