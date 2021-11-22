Речь идет о владельцах австралийских виз, прошедших полный курс вакцинации. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.

Читайте также Канада отменила карантин для туристов, привитых китайской вакциной CoronaVac

Австралия откроется для иностранцев: кто сможет въехать

Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важной вехой на нашем пути возвращения к нормальной жизни,

– заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Въезд разрешили следующим категориям:

владельцы студенческой визы;

трудовые мигранты;

лица, которым нужно быть в стране по семейным обстоятельствам.

Правительственные данные показывают, что около 235 000 человек, имеющих право на визу, смогут свободно путешествовать в Австралию из-за ослабленных ограничений, в том числе 162 000 иностранных студентов. Этот шаг проходит на фоне постоянных призывов групп занятости, и университетского сектора перезапустить программу временной миграции Австралии.

Обратите внимание! Хотя ограничения на поездки ослабят для большого количества визовых классов, когда разрешат въезд туристам – пока неизвестно.

Кроме того, с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи – туристы из этих стран могут, при наличии негативного ПЦР-теста, не проходить карантин по прибытии.

Отметим, в марте 2020 года власти Австралии ввели одни из самых жестких правил карантина в мире – страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.

COVID-19 в Австралии: последние данные