Речь идет о владельцах австралийских виз, прошедших полный курс вакцинации. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.
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Австралия откроется для иностранцев: кто сможет въехать
Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важной вехой на нашем пути возвращения к нормальной жизни,
– заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Въезд разрешили следующим категориям:
- владельцы студенческой визы;
- трудовые мигранты;
- лица, которым нужно быть в стране по семейным обстоятельствам.
Правительственные данные показывают, что около 235 000 человек, имеющих право на визу, смогут свободно путешествовать в Австралию из-за ослабленных ограничений, в том числе 162 000 иностранных студентов. Этот шаг проходит на фоне постоянных призывов групп занятости, и университетского сектора перезапустить программу временной миграции Австралии.
Кроме того, с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи – туристы из этих стран могут, при наличии негативного ПЦР-теста, не проходить карантин по прибытии.
Отметим, в марте 2020 года власти Австралии ввели одни из самых жестких правил карантина в мире – страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.
COVID-19 в Австралии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 22 ноября 2021 года в Австралии выявлено 199 659 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 1 948 летальных;
- В то же время 182 463 человека побороли болезнь.