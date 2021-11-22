Речь идет о владельцах австралийских виз, прошедших полный курс вакцинации. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.

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Австралия откроется для иностранцев: кто сможет въехать

Возвращение квалифицированных работников и студентов в Австралию является важной вехой на нашем пути возвращения к нормальной жизни,
– заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Въезд разрешили следующим категориям:

  • владельцы студенческой визы;
  • трудовые мигранты;
  • лица, которым нужно быть в стране по семейным обстоятельствам.

Правительственные данные показывают, что около 235 000 человек, имеющих право на визу, смогут свободно путешествовать в Австралию из-за ослабленных ограничений, в том числе 162 000 иностранных студентов. Этот шаг проходит на фоне постоянных призывов групп занятости, и университетского сектора перезапустить программу временной миграции Австралии.

Кроме того, с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых от коронавируса граждан из Японии и Южной Кореи – туристы из этих стран могут, при наличии негативного ПЦР-теста, не проходить карантин по прибытии.

Отметим, в марте 2020 года власти Австралии ввели одни из самых жестких правил карантина в мире – страна полностью закрыла свои границы для иностранных туристов.

COVID-19 в Австралии: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 22 ноября 2021 года в Австралии выявлено 199 659 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 1 948 летальных;
  • В то же время 182 463 человека побороли болезнь.