Об этом заявили в Агентстве общественного здоровья Канады. Рассказываем, что известно об обновленных условиях въезда.

Читайте также Коньяк – ликер богов: интересные факты о благородном напитке, которых вы могли не знать

Когда ждать нововведений

В Агентстве рассказали, что обновленные условия въезда вступят в силу 30 ноября 2021 года. Канада, в частности, расширит список COVID-вакцин, прививка по которым позволит туристам путешествовать по стране без 14-дневного карантина. В список будут включены Sinopharm, Sinovac и COVAXIN.

Привитые вакциной CoronaVac смогут путешествовать по Канаде с 30 ноября / Фото Unsplash

С 2022 года Канада планирует отменить большинство исключений, которым разрешался въезд в страну без подтверждения вакцинации от COVID-19. Речь идет о международных студентах, близких родственниках граждан и постоянных жителях Канады.

Правила въезда в Канаду

Напомним, что въезд на территорию Канады для иностранных граждан, разрешен только лицам, которые по меньшей мере за 14 дней до прибытия прошли полный курс вакцинации одной из четырех вакцин, в частности: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Covishield и Janssen (Johnson & Johnson).

Документы, подтверждающие вакцинацию, должны быть оформлены на английском или французском языке, либо иметь заверенный перевод. Иностранцам, прошедшим полный курс вакцинации одной из них, разрешается въезжать в страну при выполнении других миграционных правил, в том числе наличия при необходимости визы.

Еще одна специфика въезда в Канаду – необходимость предоставить личную информацию в электронном виде. Для этого перед посадкой на рейс следует воспользоваться приложением ArriveCAN. Лица, проигнорировавшие правило, могут получить штраф в размере до 1000 долларов.