Йдеться про гору Маунт-Халлен у Квінсленді. Земельна ділянка продається за меншою ціною, ніж вартість середнього будинку у Брисбені.

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В Австралії продають гору Маунт-Халлен: деталі

Гора розташована у штаті Квінсленд, за 100 кілометрів на північний захід від міста Брисбен.

Ділянка землі площею 107,27 гектара, на якій стоїть Маунт-Халлен, пропонує неймовірні панорами на навколишні чагарники, сусіднє озеро Вівенхо, а на вершину можна дістатися лише за допомогою повнопривідної траси. До слова, гора навіть має власний поштовий індекс.



Гора Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk

Зараз гора – це височина, яка заросла чагарниками та деревами, а зі споруд на ній – лише стара геологічна станція, яка використовувалася для картографування. Однак на території є майданчик, де є можливість звести будинок.



В Австралії продають гору / Фото @Realty Esk



Маунт-Халлен зараз заросла чагарниками і деревами / Фото @Realty Esk

Агент з продажу Лін Сіллз заявила, що гора використовувалася як місце відпочинку її колишніми власниками.

Там є прекрасна галявина, дуже гарна і з горами позаду, на ній можна побудувати будинок,

– додала Сіллз.

Попередні власники планували побудувати тут будинок для людей похилого віку, але їм стали на заваді труднощі з організацією робіт на височині. За словами Сіллз, вони завжди мріяли жити на горі, але їхні плани змінилися.



Панорами, які відкриваються з гори Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk

За скільки можна придбати гору

Так, Лін Сіллз розповіла, що гора у Квінсленді повторно виставлена ​​на продаж для тих, хто шукає спосіб життя поза мережею.

Востаннє її продавали 1989 року. Тоді її вартість складала 122 000 австралійських доларів (77 400 євро).

Зараз початкова ціна – 620 000 австралійських доларів (393 359 євро).

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