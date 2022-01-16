Йдеться про гору Маунт-Халлен у Квінсленді. Земельна ділянка продається за меншою ціною, ніж вартість середнього будинку у Брисбені.
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В Австралії продають гору Маунт-Халлен: деталі
Гора розташована у штаті Квінсленд, за 100 кілометрів на північний захід від міста Брисбен.
Ділянка землі площею 107,27 гектара, на якій стоїть Маунт-Халлен, пропонує неймовірні панорами на навколишні чагарники, сусіднє озеро Вівенхо, а на вершину можна дістатися лише за допомогою повнопривідної траси. До слова, гора навіть має власний поштовий індекс.
Гора Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk
Зараз гора – це височина, яка заросла чагарниками та деревами, а зі споруд на ній – лише стара геологічна станція, яка використовувалася для картографування. Однак на території є майданчик, де є можливість звести будинок.
В Австралії продають гору / Фото @Realty Esk
Маунт-Халлен зараз заросла чагарниками і деревами / Фото @Realty Esk
Агент з продажу Лін Сіллз заявила, що гора використовувалася як місце відпочинку її колишніми власниками.
Там є прекрасна галявина, дуже гарна і з горами позаду, на ній можна побудувати будинок,
– додала Сіллз.
Попередні власники планували побудувати тут будинок для людей похилого віку, але їм стали на заваді труднощі з організацією робіт на височині. За словами Сіллз, вони завжди мріяли жити на горі, але їхні плани змінилися.
Панорами, які відкриваються з гори Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk
За скільки можна придбати гору
Так, Лін Сіллз розповіла, що гора у Квінсленді повторно виставлена на продаж для тих, хто шукає спосіб життя поза мережею.
Востаннє її продавали 1989 року. Тоді її вартість складала 122 000 австралійських доларів (77 400 євро).
Зараз початкова ціна – 620 000 австралійських доларів (393 359 євро).