Втім, деякі пляжі приваблюють набагато більше, ніж інші. Про це свідчать дані LuxuryHotel.com.
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Названі пляжі світу, які з'являються у соцмережах найчастіше
Так, видання проаналізувало пляжні фотографії та їх хештеги в Instagram, щоб знайти 10 найкрасивіших пляжів світу за кількістю публікацій, якими поділилися люди.
Крім того, експерти зіставили загальне число постів з довжиною берегової лінії пляжів і з'ясували, які локації отримують найбільше "публікацій на метр".
У цьому списку висвітлено найкращі місця у світі, де можна зробити ідеальні знімки, і цікаво побачити, які ділянки піску найбільш гідні Insta,
– заявив прессекретар LuxuryHotel.
За його словами, зараз багато хто шукає літній відпочинок, і вони з нетерпінням чекатимуть публікації ідеального пляжного знімка в соціальних мережах.
5 найпопулярніших пляжів світу за Instagram-хештегами:
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Парадайз-Біч, Таїланд
Парадайз-Біч в Таїланді / Фото iStock
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Пляж Келінгкінг, Балі
Пляж Келінгкінг на Балі / Фото globalcirculate.com
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Південний пляж, Маямі
Південний пляж в Маямі / Фото globalcirculate.com
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Бондай-Біч, Сідней
Бондай-Біч в Сіднеї / Фото Pinterest
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Пляж Понта Негра, Бразилія
Пляж Понта Негра у Бразилії / Фото globalcirculate.com
У десятку найпопулярніших також увійшли: пляж Барселонета в Іспанії, Затока Майя в Таїланді, Ерлі-Біч в Австралії, Гласс Біч та Веніс Біч в США.