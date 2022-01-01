Дослідники компанії вирішили проаналізувати найвідоміші локації, відкинувши людський фактор. Для цього вони запропонували учасникам переглянули серію 50 зображень із найвідомішими пам'ятками світу. Рухи очей учасників відслідковувалися за допомогою технології штучного інтелекту, фіксуючи, які зображення викликали найбільше зацікавленості та захвату.

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Ось, що виявило дослідження

В 5-ку найкрасивіших локацій світу потрапили:

Озеро Пейто, Канада

15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash

Льодовикова вода, яка наповнює озеро робить це місце привабливим для туристів, які обирають піші маршрути.

Острів Меєру, Мальдіви

15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash

До цього казкового місця дістатися можна тільки на човні. Тут розташований лише один курорт із пляжем та віллами. Вода тут неймовірно чиста, а пісок – білий, тож не дивно, що ця місцина привернула увагу учасників експерименту.

Юрське узбережжя, Велика Британія

15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash

Світова спадщина з чудовими краєвидами на Ла-Манш. Вздовж узбережжя розкинулося безліч скель, а також одна із найзнаковіших пам'яток Англії – Дердл-Дор.

Йосеміті, національний парк в Каліфорнії

15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash

Національний парк відомий гігантськими секвоями, водоспадами та гранітними скелями.

Озеро Текапо, Нова Зеландія

15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash

Озеро Текапо живиться внаслідок танення снігу з Південних Альп, що надає воді характерного бірюзового відтінку.

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