Дослідники компанії вирішили проаналізувати найвідоміші локації, відкинувши людський фактор. Для цього вони запропонували учасникам переглянули серію 50 зображень із найвідомішими пам'ятками світу. Рухи очей учасників відслідковувалися за допомогою технології штучного інтелекту, фіксуючи, які зображення викликали найбільше зацікавленості та захвату.
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Ось, що виявило дослідження
В 5-ку найкрасивіших локацій світу потрапили:
Озеро Пейто, Канада
15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash
Льодовикова вода, яка наповнює озеро робить це місце привабливим для туристів, які обирають піші маршрути.
Острів Меєру, Мальдіви
15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash
До цього казкового місця дістатися можна тільки на човні. Тут розташований лише один курорт із пляжем та віллами. Вода тут неймовірно чиста, а пісок – білий, тож не дивно, що ця місцина привернула увагу учасників експерименту.
Юрське узбережжя, Велика Британія
15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash
Світова спадщина з чудовими краєвидами на Ла-Манш. Вздовж узбережжя розкинулося безліч скель, а також одна із найзнаковіших пам'яток Англії – Дердл-Дор.
Йосеміті, національний парк в Каліфорнії
15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash
Національний парк відомий гігантськими секвоями, водоспадами та гранітними скелями.
Озеро Текапо, Нова Зеландія
15 найкрасивіших локацій у світі / Фото unsplash
Озеро Текапо живиться внаслідок танення снігу з Південних Альп, що надає воді характерного бірюзового відтінку.
Також у рейтинг потрапили:
- Ніагарський водоспад. Розташований між канадським та американським кордонами, пам'ятка складається з трьох різних водоспадів, які щорічно притягують 8 мільйонів мандрівників зі всього світу.
- Гора Сноудон, Уельс. Звідси відкриваються види на Сноудонію, Пембрукшир, Англсі та Ірландію, що приваблює тисячі відвідувачів на рік.
- Підземна річка Пуерто-Прінсеса, Філіппіни. Ця потойбічна підземна річка відрізняється біорізноманіттям і вражаючими печерними системами.
- Мармурові печери, Чилі. У Патагонських Андах, що межують з віддаленим льодовиковим озером, ви знайдете Мармурові печери (також відомі як Куевас-де-Мармоль) – унікальне геологічне утворення з твердого мармуру.
- Національний ліс Ель-Юнке, Пуерто-Ріко. Національний ліс Ель-Юнке з лісом, що нагадує джунглі, водоспадами та річками є домівкою для понад 200 видів дерев та рослин.
- Ісландія, зокрема під час північного сяйва.
- Водоспади Ігуасу, кордон Бразилії, Аргентини та Парагваю.
- Озеро Метісон, Нова Зеландія. У воді відбиваються відомі гори Кук та Тасман.
- Затока Пханг Нга, Таїланд. Локація відома своїми чистими вапняковими карстами, які пробиваються з смарагдово-зеленої води
- Гранд-Каньйон. Один з найглибших каньйонів світу, розташований на північному заході американського штату Аризона на плато Колорад