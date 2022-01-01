Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отбросив человеческий фактор. Для этого они предложили участникам просмотреть серию 50 изображений с самыми известными достопримечательностями мира. Движения глаз участников отслеживались с помощью технологии искусственного интеллекта, фиксируя, какие изображения вызывали наибольший интерес и восхищение.
Интересно Как провести рождественские праздники не скучно: активные развлечения для всей семьи
Вот что выявило исследование
В 5 самых красивых локаций мира попали:
Озеро Пейто, Канада
15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash
Ледниковая вода, наполняющая озеро делает это место привлекательным для туристов, выбирающих пешие маршруты.
Остров Мейера, Мальдивы
15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash
До этого сказочного места добраться можно только на лодке. Здесь расположен лишь один курорт с пляжем и виллами. Вода здесь невероятно чистая, а песок – белый, так что не удивительно, что это место привлекло внимание участников эксперимента.
Юрское побережье, Великобритания
15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash
Всемирное наследие с великолепными видами на Ла-Манш. Вдоль побережья раскинулось множество скал, а также одна из самых знаменитых достопримечательностей Англии – Дердл-Дор.
Йосемити, национальный парк в Калифорнии
15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash
Национальный парк известен гигантскими секвойями, водопадами и гранитными скалами.
Озеро Текапо, Новая Зеландия
15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash
Озеро Текапо питается за счет таяния снега из Южных Альп, что придает воде характерный бирюзовый оттенок.
Также в рейтинг попали:
- Ниагарский водопад. Расположенный между канадской и американской границами, достопримечательность состоит из трех разных водопадов, которые ежегодно притягивают 8 миллионов путешественников со всего мира.
- Гора Сноудон, Уэльс. Отсюда открываются виды на Сноудонию, Пембрукшир, Англси и Ирландию, что привлекает тысячи посетителей в год.
- Подземная река Пуэрто-Принсес, Филиппины. Эта потусторонняя подземная река отличается биоразнообразием и впечатляющими пещерными системами.
- Мраморные пещеры, Чили. В Патагонских Андах, примыкающих к удаленному ледниковому озеру, вы найдете Мраморные пещеры (также известные как Куэвас-де-Мармоль) – уникальное геологическое образование из твердого мрамора.
- Национальный лес в Эль-Юнке, Пуэрто-Рико. Национальный лес Эль-Юнке с лесом, напоминающим джунгли, водопадами и реками является домом для более 200 видов деревьев и растений.
- Исландия, в частности во время северного сияния.
- Водопады Игуасу, границу Бразилии, Аргентины и Парагвая.
- Озеро Метисон, Новая Зеландия. В воде отражаются горы Кук и Тасман.
- Залив Пханг Нга, Таиланд. Локация известна своими чистыми известняковыми карстами, пробивающимися из изумрудно-зеленой воды.
- Гранд-Каньон. Один из самых глубоких каньонов мира, расположенный на северо-западе американского штата Аризона на плато Колорад