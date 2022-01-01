Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отбросив человеческий фактор. Для этого они предложили участникам просмотреть серию 50 изображений с самыми известными достопримечательностями мира. Движения глаз участников отслеживались с помощью технологии искусственного интеллекта, фиксируя, какие изображения вызывали наибольший интерес и восхищение.

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Вот что выявило исследование

В 5 самых красивых локаций мира попали:

Озеро Пейто, Канада

Дослідники визначили 15 найкрасивіших локацій у світі: список 15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Ледниковая вода, наполняющая озеро делает это место привлекательным для туристов, выбирающих пешие маршруты.

Остров Мейера, Мальдивы

Дослідники визначили 15 найкрасивіших локацій у світі: список 15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

До этого сказочного места добраться можно только на лодке. Здесь расположен лишь один курорт с пляжем и виллами. Вода здесь невероятно чистая, а песок – белый, так что не удивительно, что это место привлекло внимание участников эксперимента.

Юрское побережье, Великобритания

Дослідники визначили 15 найкрасивіших локацій у світі: список 15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Всемирное наследие с великолепными видами на Ла-Манш. Вдоль побережья раскинулось множество скал, а также одна из самых знаменитых достопримечательностей Англии – Дердл-Дор.

Йосемити, национальный парк в Калифорнии

Дослідники визначили 15 найкрасивіших локацій у світі: список 15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Национальный парк известен гигантскими секвойями, водопадами и гранитными скалами.

Озеро Текапо, Новая Зеландия

Дослідники визначили 15 найкрасивіших локацій у світі: список 15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Озеро Текапо питается за счет таяния снега из Южных Альп, что придает воде характерный бирюзовый оттенок.

Также в рейтинг попали:

  • Ниагарский водопад. Расположенный между канадской и американской границами, достопримечательность состоит из трех разных водопадов, которые ежегодно притягивают 8 миллионов путешественников со всего мира.
  • Гора Сноудон, Уэльс. Отсюда открываются виды на Сноудонию, Пембрукшир, Англси и Ирландию, что привлекает тысячи посетителей в год.
  • Подземная река Пуэрто-Принсес, Филиппины. Эта потусторонняя подземная река отличается биоразнообразием и впечатляющими пещерными системами.
  • Мраморные пещеры, Чили. В Патагонских Андах, примыкающих к удаленному ледниковому озеру, вы найдете Мраморные пещеры (также известные как Куэвас-де-Мармоль) – уникальное геологическое образование из твердого мрамора.
  • Национальный лес в Эль-Юнке, Пуэрто-Рико. Национальный лес Эль-Юнке с лесом, напоминающим джунгли, водопадами и реками является домом для более 200 видов деревьев и растений.
  • Исландия, в частности во время северного сияния.
  • Водопады Игуасу, границу Бразилии, Аргентины и Парагвая.
  • Озеро Метисон, Новая Зеландия. В воде отражаются горы Кук и Тасман.
  • Залив Пханг Нга, Таиланд. Локация известна своими чистыми известняковыми карстами, пробивающимися из изумрудно-зеленой воды.
  • Гранд-Каньон. Один из самых глубоких каньонов мира, расположенный на северо-западе американского штата Аризона на плато Колорад