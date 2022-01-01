Исследователи компании решили проанализировать самые известные локации, отбросив человеческий фактор. Для этого они предложили участникам просмотреть серию 50 изображений с самыми известными достопримечательностями мира. Движения глаз участников отслеживались с помощью технологии искусственного интеллекта, фиксируя, какие изображения вызывали наибольший интерес и восхищение.

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Вот что выявило исследование

В 5 самых красивых локаций мира попали:

Озеро Пейто, Канада

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Ледниковая вода, наполняющая озеро делает это место привлекательным для туристов, выбирающих пешие маршруты.

Остров Мейера, Мальдивы

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

До этого сказочного места добраться можно только на лодке. Здесь расположен лишь один курорт с пляжем и виллами. Вода здесь невероятно чистая, а песок – белый, так что не удивительно, что это место привлекло внимание участников эксперимента.

Юрское побережье, Великобритания

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Всемирное наследие с великолепными видами на Ла-Манш. Вдоль побережья раскинулось множество скал, а также одна из самых знаменитых достопримечательностей Англии – Дердл-Дор.

Йосемити, национальный парк в Калифорнии

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Национальный парк известен гигантскими секвойями, водопадами и гранитными скалами.

Озеро Текапо, Новая Зеландия

15 самых красивых локаций в мире / Фото unsplash

Озеро Текапо питается за счет таяния снега из Южных Альп, что придает воде характерный бирюзовый оттенок.

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