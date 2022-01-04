У 2018 році бухту закрили для відвідування. Стрімкий наплив туристів завдав шкоди навколишньому середовищу.

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Пляж Майя Бей: що відомо про туристичну принаду Таїланду

Легендарний пляж розташованій в Андаманському морі. Локація стала особливо популярною після виходу у 2000 році фільму "Пляж" з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. У 2008 році кількість туристів зросла до 170 осіб на день, а до 2018 року їхня кількість зросла приблизно до 5000 відвідувачів. Це призвело до гибелі більшості коралових рифів.

У 2018 році кількість туристів зросла до рекордних показників та призвела до знищення екосистеми / Фото Unsplash

Відкриття пляжу було заплановане на літо 2021 року, проте у зв'язку із поширенням COVID-19, влада відтермінувала процес.

Зараз екосистема острова відновилася.

Акули повернулися, коралові рифи знову розростаються, а вода стає прозорою. Це доводить, що природа зцілиться, якщо ми дамо їй час, і ми повинні потрудитися, щоб так і було,

– зазначив губернатор Управління з туризму Таїланду Ютасак Супасорн.

За його словами, одночасно відвідати острів зможуть не більше 375 осіб. Купатися туристам поки що заборонено, а човни можуть причалювати лише у певних місцях, щоб повторно не пошкодити коралові рифи.

Умови в'їзду до Таїланду

Міжнародні подорожі до Таїланду дозволені. Іноземні туристи повинні надати підтвердження туристичної страховки , яка включає повне покриття на випадок COVID-19 на суму не менше 50 тисяч доларів США на медичні витрати та проживання у зв’язку з COVID-19.

, яка включає повне покриття на випадок COVID-19 на суму не менше 50 тисяч доларів США на медичні витрати та проживання у зв’язку з COVID-19. Мандрівники Phuket Sandbox повинні пред’явити міжнародний сертифікат на повну вакцинацію проти COVID-19 з використанням затвердженої вакцини. Ці мандрівники матимуть скорочений період карантину – 7 днів.

проти COVID-19 з використанням затвердженої вакцини. Ці мандрівники матимуть скорочений період карантину – 7 днів. Мандрівники повинні перебувати на 10-денному карантині в попередньо заброньованому затвердженому державному закладі. Після прибуття необхідно пред’явити підтвердження попередньої оплати бронювання.

Під час вильоту необхідно надати підтвердження негативного результату ПЛР-тесту, зробленого протягом попередніх 72 годин. Це не стосується громадян, які подорожують не за програмою Phuket Sandbox.

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