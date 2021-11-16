Однак, через всесвітню популярність, локація постійно "кишіла" туристами, поки її не закрили. Місцева влада прийняла таке рішення у червні 2018 року, у зв'язку зі знищенням значної кількості коралів поблизу неї.

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Найвідоміший у Таїланді пляж знову відкриється для туристів

Так, спершу пляж у бухті Майя Бей закрили для відвідування в червні 2018-го та планували відкрити у жовтні минулого року. Проте цього часу було замало для відновлення природних ресурсів, тому дату відкриття перенесли на 2021 рік.

Вчора, 14 листопада, Департамент національних парків Таїланду повідомив, що пляж знову готовий відкритися для відвідування з 1 січня 2022 року.

Майя Бей постійно викликає інтерес з боку туристів з усього світу. Але це також призвело до погіршення стану природи, особливо коралів. Після закриття Майя Бей, зараз він повернувся до хорошого стану,

– сказав міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Варавут Сільпа-Арча.

Нові правила відвідування пляжу

Повторне відкриття передбачає декілька правила, зокрема човни не зможуть увійти в бухту. Тепер водіям доведеться висаджувати пасажирів на пірсі в задній частині острова, якомога далі від знаменитої бухти.

Щодня з 10:00 до 16:00 пляж зможуть відвідати не більше як 300 туристів, що перебуватимуть там лише годину. Також до бухти Майя Бей курсуватимуть тільки вісім швидкісних катерів, що пришвартовуватимуться одночасно.

Як зауважив Варавут, уряд країни зараз працює над завершенням нових причалів і створенням визначених зон для водних видів діяльності, які будуть готові до відкриття 1 січня.

Зараз човнам дозволено заходити у зовнішні межі затоки. Береги Майя Бей поки закриті, але відвідувачі можуть подивитися на знаменитий пляж зі свого човна.

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Які умови в'їзду до Таїланду

До Таїланду можуть в'їжджати резиденти із 63 країн, які входять до списку затверджених держав з низьким рівнем ризику.

Повністю вакциновані мандрівники, які пробули щонайменше 21 день на території однієї із 63 затверджених держав, не зобов'язані вирушати на карантин по прибуттю.

Їм буде потрібно залишитися лише на одну ніч у схваленому урядом готелі. Там вони чекатимуть результатів ПЛР-тесту, який слід пройти після прибуття до Таїланду.

Вакциновані із країн, які не входять до списку, мають право на в'їзд за схемою "пісочниці" – повинні зупинитися в затвердженому урядом готелі чи курорті в одному з 17 "блакитних" напрямків протягом 7 ночей. Після цього їм дозволять вільно подорожувати країною.

Туристи, які не повністю щеплені, повинні пройти 10-денний карантин у попередньо заброньованому схваленому урядом готелі.