В перший же день відкриття стався туристичний бум. До Таїланду прибуло 6 613 мандрівників.

До теми Таїланд скасував обмеження для вакцинованих туристів із понад 60 країн: умови в'їзду

До Таїланду в перший день відкриття прибуло понад 6 тисяч туристів

1 листопада в аеропорт Суварнабхумі приземлився 61 комерційний рейс. Він прийняв трохи більше як 3 000 пасажирів. В інші міжнародні аеропорти прибуло 3 613 іноземних пасажирів.

За словами генерального менеджера аеропорту Суварнабхумі Кіттіпонга Кіттикахорна, із понад 3 000 мандрівників близько 2 300 були іноземними туристами, а решта – тайськими, які повернулися.

Хоча він задоволений таким результатом, певні труднощі виникали, зокрема затори на станціях перевірки документів про щеплення пасажирів.

Тому тепер їх перевірятимуть за допомогою QR-коду, наданого в системі Thailand Pass, яка діє в усіх аеропортах.

Цікаво! За підрахунками Мінтрансу, цього місяця в аеропорт Суварнабхумі прибуде близько 3 260 міжнародних рейсів, які перевезуть 135 407 пасажирів, тоді як 3 241 міжнародний рейс вилетить із 135 122 пасажирами.

Речник уряду Танакорн Вангбунконгчана повідомив, що до п'ятниці 27 авіакомпаній здійснюватимуть рейси в аеропорти Суварнабхумі, Пхукет, Самуї та Чіангмай. На них буде понад 15 тисяч пасажирів з 26 країн.

Перший день прийому відвідувачів був ознаменований живою атмосферою,

– сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Прают Чан-Оча попросив тайців зробити так, щоб усі відвідувачі відчували себе бажано, і щоб бізнес-оператори дотримувалися запобіжних заходів проти COVID-19. Тільки тоді вся країна зможе отримати користь від відновлення.

Умови в'їзду до Таїланду

До Таїланду можуть в'їжджати резиденти із 63 країн, які входять до списку затверджених держав з низьким рівнем ризику. Однак України в ньому немає.

Повністю вакциновані мандрівники, які пробули щонайменше 21 день на території однієї із 63 затверджених держав, не зобов'язані вирушати на карантин по прибуттю.

Їм буде потрібно залишитися лише на одну ніч у схваленому урядом готелі. Там вони чекатимуть результатів ПЛР-тесту, який слід пройти після прибуття до Таїланду.

Вакциновані мандрівники, що прибувають із країн, які не входять до списку, мають право на в'їзд за схемою "пісочниці" – повинні зупинитися в затвердженому урядом готелі чи курорті в одному з 17 "блакитних" напрямків протягом 7 ночей. Після цього їм дозволять вільно подорожувати країною.

Туристи, які не повністю щеплені, повинні пройти 10-денний карантин у попередньо заброньованому схваленому урядом готелі.

За даними Worldometer, станом на 2 листопада 2021 року в Таїланді виявлено 1 927 763 випадки зараження коронавірусом, з них 19 338 летальних.