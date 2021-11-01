МЗС країни оновило список держав, громадяни яких звільняються від карантину під час в'їзду з 1 листопада. Тепер у переліку 63 країни – Україна до нього не входить.

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Таїланд відкрився для іноземних туристів з 1 листопада

Повністю вакциновані мандрівники, які пробули щонайменше 21 день на території однієї із 63 затверджених держав з низьким рівнем ризику, зокрема США, Велика Британія, Австралія, Індія та Канада, не зобов'язані вирушати на карантин по прибуттю.

Їм буде потрібно залишитися лише на одну ніч у схваленому урядом готелі. Там вони чекатимуть результатів ПЛР-тесту, який слід пройти після прибуття до Таїланду.

Таке рішення було прийнято вперше за більш ніж 18 місяців.



Список із 63 затверджених Таїландом країн, з яких дозволено в'їзд без обмежень / tatnews.org

Ті мандрівники, що пройшли повний курс вакцинації, але прибувають із країн, які не входять до списку, мають право на в'їзд за схемою "пісочниці". Згідно з нею, туристи повинні зупинитися в затвердженому урядом готелі чи курорті в одному з 17 "блакитних" напрямків, зокрема Пхукет, Бангкок, Чіангмай та Самуї протягом 7 ночей. Після цього їм дозволять вільно подорожувати країною.

Туристи, які не повністю щеплені, повинні пройти 10-денний карантин у попередньо заброньованому схваленому урядом готелі.

Відкриття Таїланду: коротко

Відкриття 1 листопада відбувається напередодні традиційного туристичного сезону Таїланду.

Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча заявив, що цей крок потрібен, щоб дозволити Таїланду скористатися перевагами мандрівників, які сподіваються відвідати країну під час майбутніх зимових канікул.

Ми повинні діяти швидко, але все одно обережно і не упускати можливості залучити деяких мандрівників у кінці року та впродовж новорічних свят,

– сказав він.

Також додав, що вони повинні підтримати багато мільйонів людей, які заробляють на життя туризмом.

Прогнозується, що наступного року кількість туристів зросте до 15 мільйонів, що принесе понад 30 мільярдів доларів. COVID-19 в Таїланді: останні дані