МИД страны обновило список государств, граждане которых освобождаются от карантина во время въезда с 1 ноября. Теперь в перечне 63 страны – Украина в него не входит.

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Таиланд открылся для иностранных туристов с 1 ноября

Полностью вакцинированные путешественники, пробывшие по меньшей мере 21 день на территории одного из 63 утвержденных государств с низким уровнем риска, в том числе США, Великобритания, Австралия, Индия и Канада, не обязаны отправляться на карантин по прибытию.

Им потребуется остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле. Там они будут ждать результатов ПЦР-теста, который следует пройти по прибытии в Таиланд.

Такое решение было принято впервые за более чем 18 месяцев.



Список из 63 утвержденных Таиландом стран, из которых разрешен въезд без ограничений / tatnews.org

Те путешественники, которые прошли полный курс вакцинации, но прибывают из стран, не входящих в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы".

Согласно ей, туристы должны остановиться в утвержденном правительством отеле или курорте в одном из 17 "голубых" направлений, в том числе Пхукет, Бангкок, Чиангмай и Самуи в течение 7 ночей. После этого им разрешат свободно путешествовать по стране.

Туристы, которые не полностью привиты, должны пройти 10-дневный карантин в предварительно забронированном одобренном правительством отеле.

Открытие Таиланда: коротко

Открытие 1 ноября проходит накануне традиционного туристического сезона Таиланда.

Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что этот шаг нужен, чтобы позволить Таиланду воспользоваться преимуществами путешественников, надеющихся посетить страну в предстоящие зимние каникулы.

Мы должны действовать быстро, но все равно осторожно и не упускать возможности привлечь некоторых путешественников в конце года и в новогодние праздники,

– сказал он.

Также добавил, что они должны поддержать миллионы людей, зарабатывающих на жизнь туризмом.

Прогнозируется, что в следующем году количество туристов вырастет до 15 миллионов, что принесет более 30 миллиардов долларов.

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