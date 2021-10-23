Для гостей будут доступны Бангкок и другие 16 провинций Таиланда. Полный перечень – читайте дальше!
Интересно Экзотическая Камбоджа открыла свои границы для вакцинированных туристов
Таиланд откроет для иностранных путешественников 17 провинций
Вакцинированные туристы, прибывающие из стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.
Невакцинированные лица будут обязаны пройти 14-дневный карантин после въезда (касается лиц, прибывающих через сухопутную границу), или 10 дней для авиапассажиров.
С 1 ноября откроются следующие провинции:
- Бангкок;
- Краби;
- Чонбури (город Паттайя, районы Бангламунг, Сирача, Саттахип, Бангсарай и остров Сичанг)
- Чиангмай (одноименный город, районы Дойтао, Марим, Матанги)
- Трат (остров Чанг)
- Бурирам;
- Прачуапкхирикхан (Хуахин, район Нонгка)
- Пхангнга;
- Пхукет;
- Ранонг (остров суйте)
- Районг (остров Самет)
- Пхетчабури (Ча-Ам)
- Лей (Чиангкхан)
- Самутпракан (только район аэропорта Суваннапхум)
- Сураттхани (острова Самуи, Пханган и Тао)
- Нонг-Кхай (районы Сангхи, Сичиангмай, Тхабо)
- Удонтхани (районы Бандунг, Кумпхавапи, Наюнг, Нонгхан, Прачаксинлапакхом).
Отмечается, что премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча распорядился с 31 октября прекратить комендантский час в этих 17 провинциях, чтобы поддержать восстановление открытия страны для полностью вакцинированных иностранных туристов.
Однако развлекательные заведения, в частности пабы, бары и караоке пока останутся закрытыми – их откроют позже.
COVID-19 в Таиланде: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 23 октября 2021 года в Таиланде обнаружен 1 831 389 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 18 625 летальных;
- В то же время 1 710 447 человек побороли болезнь.