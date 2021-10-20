Стране без разницы, какой вакциной был привит человек. Об этом сообщила пресс-секретар Министерства здравоохранения Ор Вандин.

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Я уже заявила, что любая вакцина эффективна, и мы не должны дискриминировать,

– заметила Вандин.

Она добавила, что все вакцины, которые используются в Камбодже, признаны и включены в список для экстренного использования ВОЗ.

Условия въезда в Камбоджу

Согласно информации консульской службы МИД Украины, въезд в Камбоджу разрешено при условии:

наличия медицинского страхового полиса – с покрытием расходов от 50 тысяч долларов;

залога (депозита) в аэропорту по прилету – 2 тысяче долларов за человека для покрытия медицинских тестов и расходов на карантин.

Кроме того, с 18 октября 2021 года в стране действуют обновленные COVID-правила для туристов:

иностранные дипломаты, инвесторы, технические эксперты, бизнесмены, координаторы проектов сотрудничества должны пройти только 3-дневный карантин;

иностранные граждане, которые получили полный курс прививок – 7-дневный карантин;

невакцинированные или не полностью вакцинированные иностранные граждане – 14-дневный карантин.

При этом нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделан не позже чем за 72 часов, и сертификат о вакцинации.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 октября 2021 года в Камбодже обнаружен 117 201 случай заражения коронавирусом, из них 2 693 летальных.