Однако, пока это будет касаться только граждан страны и членов их семей. Впоследствии примут решение о туристах.

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Сидней отменяет карантин для вакцинированных

Сидней позволит с 1 ноября полностью вакцинированным путешествовать из-за границы без обязательного 14-дневного карантина. Но ослабление жесткого контроля въезда сначала будет касаться только граждан Австралии и родителей резидентов.

Это прежде всего о жителях и гражданах Австралии,

– заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

По его словам, такое решение принято благодаря высокому уровню вакцинации в штате Новый Южный Уэльс – почти 80% вакцинированных первой дозой.

Моррисон добавил, что позже страна рассмотрит вопрос о мигрантах, тех, кто имеет рабочие и учебные визы, и туристах.

Интересно! Возникла путаница, когда премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перрота заявил, что Сидней "снова откроется для мира" и всех привитых иностранных туристов, независимо от их визы или гражданства, но впоследствии эта идея была отменена.

Открытие границ в Австралии

Австралия откроет свою международную границу с ноября. Впервые за 1,5 года вакцинированные граждане смогут выехать и увидеться с родственниками.

С марта 2020 года в стране действуют одни из самых строгих в мире COVID-ограничений. Даже австралийцы не могли выехать за пределы государства.

Туристов, правда, пока не будут пускать. Но в правительстве надеются, что со временем ситуация изменится.