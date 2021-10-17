Однак, поки що це стосуватиметься лише громадян країни та членів їх сімей. Згодом приймуть рішення щодо туристів.

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Сідней скасовує карантин для вакцинованих

Сідней дозволить з 1 листопада повністю вакцинованим подорожувати з-за кордону без обов'язкового 14-денного карантину. Але послаблення жорсткого контролю в'їзду спочатку стосуватиметься лише громадян Австралії та батьків резидентів.

Це перш за все про жителів і громадян Австралії,

– заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

За його словами, таке рішення прийнято завдяки високому рівню вакцинації в штаті Новий Південний Уельс – майже 80% вакцинованих першою дозою.

Моррісон додав, що пізніше країна розгляне питання щодо мігрантів, тих, хто має робочі та навчальні візи, і туристів.

Цікаво! Виникла плутанина, коли прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте заявив, що Сідней "знову відкриється для світу" та всіх щеплених іноземних туристів, незалежно від їх візи чи громадянства, але згодом цю ідею було скасовано.

Відкриття кордонів в Австралії

Австралія відкриє свій міжнародний кордон з листопада. Вперше за 1,5 роки вакциновані громадяни зможуть виїхати та побачитися з родичами.

З березня 2020 року в країні діють одні з найсуворіших у світі COVID-обмежень. Навіть австралійці не могли виїхати за межі держави.

Туристів, щоправда, поки не пускатимуть. Але в уряді сподіваються, що згодом ситуація зміниться.