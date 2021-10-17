Однак, поки що це стосуватиметься лише громадян країни та членів їх сімей. Згодом приймуть рішення щодо туристів.
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Сідней скасовує карантин для вакцинованих
Сідней дозволить з 1 листопада повністю вакцинованим подорожувати з-за кордону без обов'язкового 14-денного карантину. Але послаблення жорсткого контролю в'їзду спочатку стосуватиметься лише громадян Австралії та батьків резидентів.
Це перш за все про жителів і громадян Австралії,
– заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.
За його словами, таке рішення прийнято завдяки високому рівню вакцинації в штаті Новий Південний Уельс – майже 80% вакцинованих першою дозою.
Моррісон додав, що пізніше країна розгляне питання щодо мігрантів, тих, хто має робочі та навчальні візи, і туристів.
Відкриття кордонів в Австралії
Австралія відкриє свій міжнародний кордон з листопада. Вперше за 1,5 роки вакциновані громадяни зможуть виїхати та побачитися з родичами.
З березня 2020 року в країні діють одні з найсуворіших у світі COVID-обмежень. Навіть австралійці не могли виїхати за межі держави.
Туристів, щоправда, поки не пускатимуть. Але в уряді сподіваються, що згодом ситуація зміниться.