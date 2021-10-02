Дозволять мандрувати за межами Австралії вже з листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

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Відкриття кордонів в Австралії

Австралія відкриє свій міжнародний кордон з листопада. Вперше за 1,5 роки вакциновані громадяни зможуть виїхати та побачитися з родичами. Проте виїхати за межі штату зможуть лише ті жителі, де рівень вакцинації досягне 80%.

З березня 2020 року в країні діють одні з найсуворіших у світі правил кордону. Навіть австралійці не могли виїхати за межі держави.

Настав час повернути життя австралійцям,

– заявив прем'єр -міністр Скотт Моррісон.

Туристів, щоправда, поки не пускатимуть. Але в уряді сподіваються, що згодом ситуація зміниться. Наразі обмеження в Австралії лишаються одними з найсуворіших.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Австралії зареєстрували близько 107 тисяч випадків COVID-19 і 1 307 померлих.