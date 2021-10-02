Позволят путешествовать за пределами Австралии уже с ноября. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

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Открытие границ в Австралии

Австралия откроет свой международную границу с ноября. Впервые за 1,5 года вакцинированы граждане смогут выехать и увидеться с родственниками. Однако выехать за пределы штата смогут только те жители, где уровень вакцинации достигнет 80%.

С марта 2020 году в стране действуют одни из самых строгих в мире правил границы. Даже австралийцы не могли выехать за пределы государства.

Пришло время вернуть жизнь австралийцам,

– заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Туристов, правда, пока не будут пускать. Но в правительстве надеются, что со временем ситуация изменится. Сейчас ограничения в Австралии остаются одними из самых строгих.

Обратите внимание! С начала пандемии в Австралии зарегистрировали около 107 тысяч случаев COVID-19 и 1 307 умерших.