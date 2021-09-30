Каждая категория имеет своего победителя. Например, первые позиции оказались в Японии, Нью-Йорка и Бурдж-Халифа.

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Рейтинги путешествий в тиктоке

Тикток стал платформой для различных видео, включая путешествия, лайфхак к путешествиям и иллюстрацией самых живописных локаций.

Забудьте предположение, что TikTok это только платформа для синхронизации губ и танцев. Наше исследование показывает, что она стала бесценным центром туристической информации для тех, кто хочет совершить путешествие или задокументировать свою,

– заявил Джастин Лодж, главный менеджер по маркетингу в Superdry.

Исследование включало анализ тысяч хештегов, связанных с путешествиями. Это позволило определить наиболее популярные места и достопримечательности во всем мире.

Страны

Более чем 461 миллион просмотров имеет Япония – она стала самой популярной страной для путешествий на TikTok. Многие видео содержат советы по этикету для западных путешественников и советы, когда путешествовать, чтобы насладиться известным сезона цветения вишни в стране.



Япония – самая популярная страна в тиктоке / Фото Unsplash

5 популярных стран:

Япония (461,2 миллиона просмотров);

Россия (246,6 миллиона);

Мексика (215,3 миллиона);

США (146,3 миллиона);

Китай (110,1 миллиона).

Города

По данным исследования, Нью-Йорк, город, который никогда не спит, – самый популярный для путешествий. Это один из самых посещаемых городов мира, многие видео содержат информацию о туристических ловушках, которых следует избегать, и менее известные местах, что стоит посетить.



Город, который никогда не спит / Фото Unsplash

Самые интересные города:

Нью-Йорк, США (114 миллиардов просмотров);

Сеул, Южная Корея (106,5 миллиона);

Дубай, ОАЭ (62,7 миллиона);

Джакарта, Индонезия (37,1 миллиона);

Хошимин, Вьетнам (32,6 миллиона).

Локации

С впечатляющими 1,5 миллиардами просмотров TikTok, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа стало самой популярной туристической достопримечательностью мира. В здании есть смотровые площадки, самый высокий ресторан в мире, а также спа-центр и тренажерный зал.



Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа ночью / Фото Unsplash

Топовые локации: