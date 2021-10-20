Країні без різниці, якою вакциною була щеплена особа. Про це повідомила прессекретар Міністерства охорони здоров'я Ор Вандін.

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Я вже заявила, що будь-яка вакцина ефективна, і ми не повинні дискримінувати,

– зауважила Вандін.

Вона додала, що всі вакцини, які використовуються в Камбоджі, визнані та включені до списку для екстреного використання ВООЗ.

Умови в'їзду до Камбоджі

Згідно з інформацією консульської служби МЗС України, в'їзд до Камбоджі дозволено за умов:

наявності медичного страхового поліса – із покриттям витрат від 50 тисяч доларів;

застави (депозиту) в аеропорту по прильоту – 2 тисячі доларів за людину для покриття медичних тестів та витрат на карантин.

Крім того, з 18 жовтня 2021 року в країні діють оновлені COVID-правила для туристів:

іноземні дипломати, інвестори, технічні експерти, бізнесмени, координатори проєктів співпраці мають пройти тільки 3-денний карантин;

іноземні громадяни, які отримали повний курс щеплень – 7-денний карантин;

невакциновані або не повністю вакциновані іноземні громадяни – 14-денний карантин.

При цьому потрібно мати при собі негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 годин, і сертифікат про вакцинацію.

За даними Worldometer, станом на 20 жовтня 2021 року в Камбоджі виявлено 117 201 випадок зараження коронавірусом, з них 2 693 летальних.