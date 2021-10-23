Для гостей будуть доступні Бангкок та інші 16 провінцій Таїланду. Повний перелік – читайте далі!

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Таїланд відкриє для іноземних мандрівників 17 провінцій

Вакциновані туристи, які прибуватимуть із країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не проходитимуть самоізоляцію.

Щодо невакцинованих осіб, то вони будуть зобов'язані пройти 14-денний карантин після в'їзду (стосується осіб, що прибувають через сухопутний кордон), або 10 днів для авіапасажирів.

З 1 листопада відкриються наступні провінції:

  1. Бангкок;
  2. Крабі;
  3. Чонбурі (місто Паттайя, райони Бангламунг, Сірача, Саттахип, Бангсарай і острів Січанг);
  4. Чіангмай (однойменне місто, райони Дойтао, Марім, Матангі);
  5. Трат (острів Чанг);
  6. Бурірам;
  7. Прачуапкхірікхан (Хуахін, район Нонгка);
  8. Пхангнга;
  9. Пхукет;
  10. Ранонг (острів Пхайям);
  11. Районг (острів Самет);
  12. Пхетчабурі (Ча-Ам);
  13. Лей (Чіангкхан);
  14. Самутпракан (тільки район аеропорту Суваннапхум);
  15. Сураттхані (острови Самуї, Пханган і Тао);
  16. Нонг-Кхай (райони Сангху, Січіангмай, Тхабо);
  17. Удонтхані (райони Бандунг, Кумпхавапі, Наюнг, Нонгхан, Прачаксінлапакхом).

Зазначається, що прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорядився із 31 жовтня припинити комендантську годину в цих 17 провінціях, щоб підтримати відновлення відкриття країни для повністю вакцинованих іноземних туристів.

Однак розважальні заклади, зокрема паби, бари і караоке поки залишаться закритими – їх відкриють згодом.

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