В первый же день открытия произошел туристический бум. В Таиланд прибыло 6 613 путешественников.

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В Таиланд в первый день открытия прибыло более 6 тысяч туристов

1 ноября в аэропорт Суварнабхуми приземлился 61 коммерческий рейс. Он принял чуть более 3 000 пассажиров. В другие международные аэропорты прибыло 3 613 иностранных пассажиров.

По словам генерального менеджера аэропорта Суварнабхуми Киттипонга Киттикахорна, из более 3 000 путешественников около 2 300 были иностранными туристами, а остальные – вернувшимися тайцами.

Хотя он доволен таким результатом, определенные трудности возникали, в частности, пробки на станциях проверки документов о прививках пассажиров.

Поэтому теперь их будут проверять с помощью QR-кода, предоставленного в системе Thailand Pass, действующей во всех аэропортах.

Интересно! По подсчетам Минтранса, в этом месяце в аэропорт Суварнабхуми прибудет около 3 260 международных рейсов, которые перевезут 135 407 пассажиров, тогда как 3 241 международный рейс вылетит со 135 122 пассажирами.

Представитель правительства Танакорн Вангбунконгчана сообщил, что до пятницы 27 авиакомпаний будут осуществлять рейсы в аэропорты Суварнабхуми, Пхукет, Самуи и Чиангмай. На них будет больше 15 тысяч пассажиров из 26 стран.

Первый день приема посетителей был ознаменован живой атмосферой,

– сказал он.

В то же время премьер-министр Прают Чан-Оча попросил тайцев сделать так, чтобы все посетители чувствовали себя желательно, и чтобы бизнес-операторы соблюдали меры предосторожности против COVID-19. Только тогда вся страна сможет извлечь пользу из восстановления.

Условия въезда в Таиланд

В Таиланд могут въезжать резиденты из 63 стран, входящих в список утвержденных государств с низким уровнем риска. Однако Украины в нем нет.

Полностью вакцинированные путешественники, пробывшие не менее 21 дня на территории одного из 63 утвержденных государств, не обязаны отправляться на карантин по прибытию.

Им потребуется остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле. Там они будут ждать результатов ПЦР-теста, который следует пройти по прибытии в Таиланд.

Вакцинированные путешественники, прибывающие из стран, не входящих в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы" – должны остановиться в утвержденном правительством отеле или курорте в одном из 17 "голубых" направлений в течение 7 ночей. После этого им разрешат свободно путешествовать по стране.

Не полностью привитые туристы должны пройти 10-дневный карантин в предварительно забронированном одобренном правительством отеле.

По данным Worldometer, по состоянию на 2 ноября 2021 года в Таиланде выявлено 1 927 763 случая заражения коронавирусом, из них 19 338 летальных.