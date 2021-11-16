Однако, из-за всемирной популярности, локация постоянно "кишела" туристами, пока ее не закрыли. Местные власти приняли такое решение в июне 2018 года, в связи с уничтожением значительного количества кораллов вблизи нее.

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Самый известный в Таиланде пляж снова откроется для туристов

Сначала пляж в бухте Майя Бэй закрыли для посещения в июне 2018-го и планировали открыть в октябре прошлого года. Однако этого времени было мало для восстановления природных ресурсов, поэтому дату открытия перенесли на 2021 год.

Вчера, 14 ноября, Департамент национальных парков Таиланда сообщил, что пляж снова готов открыться для посещения с 1 января 2022 года.

Майя Бэй постоянно вызывает интерес со стороны туристов по всему миру. Но это также привело к ухудшению состояния природы, в особенности кораллов. После закрытия Майя Бэй, сейчас он вернулся в хорошее состояние,

– сказал министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Сильпа-Арча.

Новые правила посещения пляжа

Повторное открытие предусматривает несколько правил, в том числе лодки не смогут войти в бухту. Теперь водителям придется высаживать пассажиров на пирсе в задней части острова, как можно дальше от знаменитой бухты.

Ежедневно с 10:00 до 16:00 пляж смогут посетить не более 300 туристов, которые будут находиться там всего час. Также в бухту Майя Бэй будут курсировать только восемь скоростных катеров, что будут пришвартовываться одновременно.

Как отметил Варавут, правительство страны сейчас работает над завершением новых причалов и созданием определенных зон для водных видов деятельности, которые будут готовы к открытию 1 января.

Сейчас лодкам разрешено заходить во внешние границы залива. Берега Майя Бэй пока закрыты, но посетители могут посмотреть на знаменитый пляж со своей лодки.

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Какие условия въезда в Таиланд

В Таиланд могут въезжать резиденты из 63 стран, входящих в список утвержденных государств с низким уровнем риска.

Полностью вакцинированные путешественники, пробывшие не менее 21 дня на территории одного из 63 утвержденных государств, не обязаны отправляться на карантин по прибытию.

Им потребуется остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле. Там они будут ждать результатов ПЦР-теста, который следует пройти по прибытии в Таиланд.

Вакцинированные из стран, не входящих в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы" – должны остановиться в утвержденном правительством отеле или курорте в одном из 17 "голубых" направлений в течение 7 ночей. После этого им разрешат свободно путешествовать по стране.

Не полностью привитые туристы должны пройти 10-дневный карантин в предварительно забронированном одобренном правительством отеле.