Впрочем, некоторые пляжи привлекают гораздо больше, чем другие. Об этом свидетельствуют данные LuxuryHotel.com.
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Названы пляжи мира, которые появляются в соцсетях чаще всего
Так, издание проанализировало пляжные фотографии и их хештеги в Instagram, чтобы найти 10 самых красивых пляжей мира по количеству публикаций, которыми люди поделились.
Кроме того, эксперты сопоставили общее число постов с длиной береговой линии пляжей и выяснили, какие локации получают больше "публикаций на метр".
В этом списке освещены лучшие места в мире, где можно сделать идеальные снимки, и интересно увидеть, какие участки песка наиболее достойны Insta,
– заявил пресс-секретарь LuxuryHotel.
По его словам, сейчас многие ищут летний отдых, и они с нетерпением будут ждать публикации идеального пляжного снимка в социальных сетях.
5 самых популярных пляжей мира по Instagram-хештегам:
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Парадайз-Бич, Таиланд
Парадайз-Бич в Таиланде / Фото іStock
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Пляж Келингкинг, Бали
Пляж Келингкинг на Бали / Фото globalcirculate.com
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Южный пляж, Майами
Южный пляж в Майами / Фото globalcirculate.com
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Бондай-Бич, Сидней
Бондай-Бич в Сиднее / Фото Pinterest
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Пляж Понта Негра, Бразилия
Пляж Понта Негра в Бразилии / Фото globalcirculate.com
В десятку самых популярных также вошли: пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, Гласс Бич и Венис Бич в США.