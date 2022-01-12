Впрочем, некоторые пляжи привлекают гораздо больше, чем другие. Об этом свидетельствуют данные LuxuryHotel.com.

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Названы пляжи мира, которые появляются в соцсетях чаще всего

Так, издание проанализировало пляжные фотографии и их хештеги в Instagram, чтобы найти 10 самых красивых пляжей мира по количеству публикаций, которыми люди поделились.

Кроме того, эксперты сопоставили общее число постов с длиной береговой линии пляжей и выяснили, какие локации получают больше "публикаций на метр".

В этом списке освещены лучшие места в мире, где можно сделать идеальные снимки, и интересно увидеть, какие участки песка наиболее достойны Insta,

– заявил пресс-секретарь LuxuryHotel.

По его словам, сейчас многие ищут летний отдых, и они с нетерпением будут ждать публикации идеального пляжного снимка в социальных сетях.

5 самых популярных пляжей мира по Instagram-хештегам:

Парадайз-Бич, Таиланд



Парадайз-Бич в Таиланде / Фото іStock

Пляж Келингкинг, Бали



Пляж Келингкинг на Бали / Фото globalcirculate.com

Южный пляж, Майами



Южный пляж в Майами / Фото globalcirculate.com

Бондай-Бич, Сидней



Бондай-Бич в Сиднее / Фото Pinterest

Пляж Понта Негра, Бразилия



Пляж Понта Негра в Бразилии / Фото globalcirculate.com

В десятку самых популярных также вошли: пляж Барселонета в Испании, Залив Майя в Таиланде, Эрли-Бич в Австралии, Гласс Бич и Венис Бич в США.

Обратите внимание! Недавно таиландскую бухту Майя Бэй, которую показали в фильме "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, впервые после трехлетнего перерыва открыли для туристов. Так что хоть сейчас можно планировать поездку в это атмосферное место.