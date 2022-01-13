Щоб скласти рейтинг найбільш привабливих країн для віддаленої роботи, сервіс зібрав дані з 6 категорій: "Подорожі", "Ціни", "Здоров’я та безпека", "Віддалена робота", "Розваги" та "Погода". Кожна категорія має кілька факторів, наприклад, "віддалена робота" охоплює показник швидкості Інтернету та наявністю коворкінгів.

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Куди варто поїхати у "робочу відпустку"

Рейтинг допоможе вам визначитися з країною, яка стане вашим новим комфортним офісом і провідником у нові враження,

– зазначають автори дослідження.

Найкращою країною для роботи та подорожей стала Португалія. Зокрема, експерти відзначили доступні ціни, низький рівень злочинності, м'який клімат та хороший рівень володіння англійською мовою серед місцевих жителів.

На другому місці опинилася Іспанія. У звіті вказано, що країна відрізняється високою швидкістю Інтернету, великою кількістю робочих місць та легкістю в'їзду.

Замикає трійку лідерів Румунія – країна з невисокими цінами на їжу та житло.

10 найкращих країн для роботи та відпочинку

Португалія Іспанія Румунія Маврикій Японія Мальта Коста-Ріка Панама Чехія Німеччина

10 найкращих країн для роботи та відпочинку / Скріншот momondo

На якому місці Україна

Україна посіла у рейтингу 55 місце, обігнавши такі країни як Чорногорія, Нова Зеландія та США. Найвищу оцінку Україна отримала за доступні ціни на проїзд і оренду житла. Найменшу – за нестабільні погодні умови.

Найкращі країни для віддаленої роботи: Україна на 55 позиції у рейтингу / скріншот momondo