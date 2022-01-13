Чтобы составить рейтинг наиболее привлекательных стран для удаленной работы, сервис собрал данные из 6 категорий: "Путешествия", "Цены", "Здоровье и безопасность", "Удаленная работа", "Развлечения" и "Погода". Каждая категория имеет несколько факторов, например, "удаленная работа" охватывает показатель скорости Интернета и наличие коворкингов.

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Куда стоит поехать в "рабочий отпуск"

Рейтинг поможет вам определиться со страной, которая станет вашим новым комфортным офисом и проводником в новые впечатления,

– отмечают авторы исследования.

Лучшей страной для работы и поездок стала Португалия. В частности, эксперты отметили доступные цены, низкий уровень преступности, мягкий климат и хороший уровень владения английским среди местных жителей.

На втором месте очутилась Испания. В отчете говорится, что страна отличается высокой скоростью Интернета, большим количеством рабочих мест и легкостью въезда.

Замыкает тройку лидеров Румыния – страна с низкими ценами на еду и жилье.

10 лучших стран для работы и отдыха

Португалия Испания Румыния Маврикий Япония Мальта Коста-Рика Панама Чехия Германия



10 лучших стран для работы и отдыха / Скриншот momondo

На каком месте Украина

Украина заняла в рейтинге 55 место, обогнав такие страны как Черногория, Новая Зеландия и США. Самую высокую оценку Украина получила за доступные цены на проезд и аренду жилья. Наименьшую – за нестабильные погодные условия.

Лучшие страны для удаленной работы: Украина на 55 позиции в рейтинге / скриншот momondo