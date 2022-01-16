Речь идет о горе Маунт-Халлен в Квинсленде. Участок продается по меньшей цене, чем стоимость среднего дома в Брисбене.

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В Австралии продают гору Маунт-Халлен: детали

Гора расположена в штате Квинсленд, в 100 километрах к северо-западу от города Брисбен.

Участок земли площадью 107,27 гектара, на котором стоит Маунт-Халлен, предлагает невероятные панорамы на окружающие кустарники, соседнее озеро Вивенхо, а на вершину можно добраться только с помощью полноприводной трассы. К слову, гора даже имеет свой почтовый индекс.



Гора Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk

Сейчас гора – это возвышенность, заросшая кустарниками и деревьями, а из построек на ней – только старая геологическая станция, которая использовалась для картографирования. Однако на территории есть площадка, где можно построить дом.



В Австралии продают гору / Фото @Realty Esk



Маунт-Халлен сейчас заросла кустарниками и деревьями / Фото @Realty Esk

Агент по продажам Линн Силлз заявила, что гора использовалась как место отдыха ее бывшими владельцами.

Там есть прекрасная лужайка, очень красивая и с горами позади, на ней можно построить дом,

– добавила Силлз.

Предыдущие владельцы планировали построить здесь дом престарелых, но им воспрепятствовали трудности с организацией работ на возвышенности. По словам Силлз, они всегда мечтали жить на горе, но их планы изменились.



Панорамы, открывающиеся с горы Маунт-Халлен / Фото @Realty Esk

За сколько можно приобрести гору

Так, Линн Силлз рассказала, что гора в Квинсленде повторно выставлена на продажу для тех, кто ищет образ жизни вне сети.

В последний раз ее продавали в 1989 году. Тогда ее стоимость составляла 122 тысячи австралийских долларов (77 400 евро).

Сейчас стартовая цена – 620 000 австралийских долларов (393 359 евро).

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